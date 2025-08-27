La DPZ reabre la carretera de Almochuel y terminará en unos días las de Almonacid de la Cuba y Villar

El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, y los diputados provinciales Miguel Sanz y Charo Lázaro, visitan la carretera de Almonacid de la Cuba, afectada por las tormentas del 13 de junio. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha reabierto este miércoles la carretera de Almochuel y terminará en unos días el arreglo de las de Almonacid de la Cuba y Villar de los Navarros, afectadas por las inundaciones del pasado 13 de junio, tras una inversión de 1,3 millones, tramitada por el procedimiento de urgencia.

El presidente de la institución provincial, Juan Antonio Sánchez Quero, ha visitado este miércoles las obras en las tres vías provinciales cortadas tras la dana de junio y ha recorrido también otros municipios afectados por las tormentas en las comarcas del Campo de Belchite y el Campo de Daroca.

"La dana se produjo el 13 de junio y, menos de dos meses y medio después, las tres carreteras están terminadas o casi terminadas. Cumplimos así nuestro compromiso de reabrirlas lo antes posible para que tanto los vecinos de Almochuel, Almonacid y Villar de los Navarros como el resto de usuarios de esas vías provinciales puedan volver a circular por ellas con total seguridad y ya no tengan que seguir utilizando los caminos que han tenido que usar durante este tiempo", ha destacado Sánchez Quero, quien ha estado acompañado por los diputados provinciales Miguel Sanz y Charo Lázaro.

El presidente de la DPZ ha recordado que las obras para reparar las tres carreteras cortadas se declararon de urgencia y se adjudicaron el 24 de junio, solo 11 días después de la dana. "Gracias al excelente trabajo de nuestros técnicos hemos actuado rápido y bien dando respuesta a una situación muy complicada para los municipios afectados. La Diputación de Zaragoza siempre cumple con los pueblos", ha insistido.

En el caso de la carretera de acceso a Almochuel (ZP-2304), se han invertido 322.000 euros, después de que la crecida del río Aguasvivas excavara los terraplenes en un tramo de unos 250 metros llevándose gran parte de la plataforma y uno de los estribos del puente que cruza el cauce.

Ha habido que construir un muro de contención lateral a base de escollera que también ha servido para reponer el estribo del puente y rellenar el terraplén de la carretera.

Para arreglar el acceso a Almonacid de la Cuba (ZP-2204), la institución provincial ha invertido 567.000 euros. El río Aguasvivas desbordó la presa romana y dañó un tramo urbano de carretera de unos 300 metros, llevándose parte de la plataforma e incluso el muro que la sostenía. Ha habido que construir un muro de contención de escollera de unos 70 metros y reponer la plataforma de la carretera en todo el tramo afectado.

Por último, la reparación del acceso a Villar de los Navarros (ZP-3301) ha costado 369.000 euros, después de que el desbordamiento de varios barrancos destrozara la carretera en diferentes puntos, llevándose la plataforma en sus totalidad o en gran parte. En ellos ha sido necesario construir una escollera y reponer la plataforma.

En las tres carreteras los trabajos incluyen, además, la reposición del firme, de las biondas de protección y de la señalización tanto vertical como horizontal.