La DPZ termina el arreglo de la carretera entre Borja y el santuario de La Misericordia

La DPZ termina de arreglar la carretera que conecta Borja y el Santuario de la Misericordia. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha terminado el arreglo de la carretera provincial que conecta Borja y el santuario de La Misericordia --el lugar donde está la mediática restauración del 'Eccehomo'--, la ZP-5305, tras una inversión de más de 700.000 euros.

Las obras, incluidas en el programa de actuaciones en carreteras 2024-2031 que la DPZ puso en marcha en marzo del año pasado, han permitido renovar el firme y ampliar la anchura de la calzada añadiéndole una cuneta de hormigón pisable que permite el cruce de dos vehículos con mayor seguridad y además ayuda a evacuar mejor el agua de lluvia, ha informado la institución provincial.

La carretera provincial ZP-5305 --antigua CV-606-- conecta Borja y El Buste pasando por el santuario de La Misericordia. Las obras se han centrado en ese primer tramo de 5,5 kilómetros y se han ejecutado en dos anualidades --entre 2024 y 2025--.

Además de renovar el firme con una nueva capa de aglomerado y de ensanchar la calzada con una cuneta de hormigón pisable, los trabajos han incluido la reparación de los hundimientos y las deformaciones que presentaba el asfalto excavando las zonas afectadas y cubriéndolas con zahorra.

También se ha renovado tanto la señalización vertical como la horizontal y se ha renovado la barrera de seguridad en los tramos en los que era necesario.

EL PROGRAMA DE ACTUACIONES EN CARRETERAS 2024-2031

El arreglo de la ZP-5305 es una de los proyectos incluido en el primer paquete de obras del programa de actuaciones en carreteras 2024-2031 que la DPZ puso en marcha el año pasado.

Ese primer paquete de actuaciones se va a terminar este año e incluye la mejora de 24 vías provinciales con una inversión de 20 millones de euros.

Además, el año que viene la DPZ empezará un segundo paquete de obras que llegará a 21 carreteras provinciales más con una inversión de otros 27 millones de euros.

En total, a través del programa de actuaciones 2024-2031 en ocho años la Diputación de Zaragoza va a arreglar 526 kilómetros de carreteras, más de la mitad de la red provincial, con una inversión global de alrededor de 83 millones de euros distribuida en 77 actuaciones diferentes.