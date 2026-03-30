Ecozine celebra en Zaragoza su 19ª edición con más de 50 películas y una apuesta por el cine ambiental y la juventud

La Sección Oficial del Festival ofrecerá en su sede principal de la Filmoteca de Zaragoza, 34 títulos de 13 países en las categorías cortometraje, largometraje y documental, así como 319 películas recibidas de 54 países - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ecozine Film Festival celebrará su 19ª edición del 9 al 17 de abril con una programación que volverá a situar a Zaragoza como epicentro del cine ambiental, bajo el lema 'ToBeeLife'. El certamen, que combina cultura y sostenibilidad, ha sido presentado este lunes por la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, y el director del festival, Pedro Piñeiro.

La edil ha destacado la consolidación de Ecozine como una cita de referencia y ha subrayado el carácter de comunidad que ha generado en torno al festival. "Ecozine se siente como en casa en Zaragoza", ha señalado, al tiempo que ha puesto el acento en su crecimiento y en su capacidad para conectar especialmente con EL público joven.

Por su parte, Pedro Piñeiro ha recordado que el festival nació en 2008 y ha ido ampliando su alcance hasta convertirse en un referente internacional en materia de cine y medio ambiente. En esta edición, el certamen volverá a extenderse más allá de Zaragoza, con actividades en Pamplona, L'Eliana (Valencia), Aranda de Moncayo, Valderrobres, Belmonte de San José, Pastriz y Huesca.

UNA PROGRAMACIÓN CON MÁS DE 50 OBRAS

La inauguración tendrá lugar el 9 de abril en el Centro de Historias con la proyección del documental 'Black Water', dirigido por Natxo Leuza. La película llega al festival tras un recorrido internacional por citas como el Festival de Málaga, el CPH:DOX de Copenhague (Dinamarca), el Adelaide Film Festival de Australia o Watch Docs en Polonia.

El documental inaugural se adentra en uno de los fenómenos más extremos derivados del cambio climático: el desplazamiento masivo de población en Bangladesh a causa de las inundaciones y la subida del nivel del mar. La cinta, que ha pasado por festivales internacionales de referencia, pone rostro humano a una crisis global y conecta con uno de los ejes temáticos del festival, centrado en la relación entre medio ambiente y justicia social.

A partir del 10 de abril comenzará la Sección Oficial Competitiva, que se desarrollará principalmente en la Filmoteca de Zaragoza y contará con 34 títulos procedentes de 13 países, entre largometrajes y cortometrajes documentales, de ficción y animación. En total, el festival ha recibido 319 películas rodadas y producidas en 54 países, de las que se han seleccionado 52 obras para las distintas secciones.

La Sección Oficial incluye títulos que abordan problemáticas diversas como la pérdida de biodiversidad, la crisis del agua, la contaminación o los modelos de consumo actuales. Las obras seleccionadas proceden de países como Francia, Alemania, Brasil, India o Canadá, lo que refuerza el carácter internacional del certamen y su vocación de mostrar distintas miradas sobre los retos medioambientales.

Las proyecciones se extenderán también a otros espacios de la ciudad, como el Centro Cívico Río Ebro, residencias de mayores o el edificio Fernández Ordóñez, que acogerá la gala de clausura el 17 de abril. Como novedad, este año se incorpora la Universidad de Zaragoza como una nueva sede, donde se proyectarán largometrajes de la sección oficial.

"El objetivo es seguir reflexionando a través de la cultura y de la cinematografía más comprometida", ha señalado Piñeiro, quien ha confiado en que el público responda nuevamente a la convocatoria.

En este sentido, el festival vuelve a apostar por una programación plural que combina documentales de investigación con piezas de creación más experimental, así como cortometrajes de ficción y animación que buscan llegar a nuevos públicos. Esta diversidad de formatos permite ampliar el alcance del mensaje ambiental y facilita la conexión con espectadores de diferentes perfiles.

COMPROMISO AMBIENTAL Y RECUERDO A BERTA CÁCERES

Ecozine mantendrá su carácter reivindicativo con premios como el de Compromiso Ambiental o el Premio Berta Cáceres, que este año adquiere un significado especial al cumplirse diez años del asesinato de la activista hondureña. Desde la organización no descartan contar con la participación de familiares de Cáceres en esta edición.

El Premio Berta Cáceres, uno de los galardones más significativos del festival, reconoce trabajos que destacan por su defensa del medio ambiente y los derechos humanos. Este reconocimiento rinde homenaje a la activista hondureña asesinada en 2016 por su oposición a proyectos hidroeléctricos, y se ha consolidado como uno de los símbolos del compromiso social de Ecozine.

Piñeiro ha subrayado que el cine es una herramienta fundamental para generar conciencia y promover cambios, especialmente en un contexto global marcado por la emergencia climática. "No se trata solo de mostrar problemas, sino de generar reflexión y movilización", han señalado, destacando el papel del audiovisual como vehículo de transformación social.

En este sentido, el lema de esta edición, 'ToBeeLife', pone el foco en la importancia de las abejas como indicador de la salud de los ecosistemas, reforzando el mensaje de sostenibilidad que atraviesa toda la programación. Esta idea se refleja también en la identidad visual del festival y en las actividades paralelas que acompañan a las proyecciones.

Además, el certamen volverá a contar con secciones paralelas como Ecozine Young Festival, Ecozine Rural, Enfocados, Cine y Agua o CooperART, que amplían la oferta con actividades educativas, culturales y de sensibilización.

La sección Jóvenes, una de las más consolidadas, ha reunido ya a miles de estudiantes en sus primeras actividades, con especial presencia de alumnado de centros educativos de Zaragoza y otras sedes del festival.

UN FESTIVAL EN CRECIMIENTO Y CON NUEVAS SEDES

Entre las novedades de este año, Piñeiro se ha referido a la incorporación de nuevos espacios como la Universidad de Zaragoza o la ampliación de actividades en localidades como Belmonte de San José o La Alfranca, en Pastriz, donde se celebrarán proyecciones en entornos singulares.

El cartel de esta edición, titulado 'E de miel', ha sido diseñado por el artista Antoni Pontí, que repite tras su participación en 2022, y presenta una composición de abejas como símbolo de sostenibilidad y cooperación.

El festival contará además con el artista Alberto Fuentes como embajador, una figura vinculada desde hace años a Ecozine y responsable del diseño de algunos de sus galardones.

Con cerca de dos décadas de trayectoria, Ecozine continúa consolidándose como un espacio de encuentro entre cine, medio ambiente y sociedad, en un momento en el que, según sus organizadores, resulta "más necesario que nunca" reflexionar sobre los desafíos ambientales a través de la cultura.