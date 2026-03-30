Mazón pide a la jueza de Catarroja personarse en la causa de la dana

Archivo - El presidente de la Generalitat valenciana en funciones, Carlos Mazón, comparece ante la comisión de la dana, en el Congreso de los Diputados, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El 'popular' Carlos Mazón, abre hoy las comparecencias - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Valenciana y diputado en Les Corts Carlos Mazón ha solicitado a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la catastrófica dana, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, personarse en el procedimiento.

Así se desprende del escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que la representación legal de Mazón, ejercida por el letrado Ignacio Gally, ha remitido a la jueza de Catarroja.

Esta petición se produce días después de que la magistrada acordara citar como testigo al 'expresident' en el procedimiento y una semana más tarde de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazara imputarle al no ver indicios de delito en su actuación en la dana.

Tal y como se indica en el escrito, Mazón solicita personarse en el procedimiento al amparo de lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el objetivo de defender sus intereses.

Mazón, según el mismo escrito, ha mantenido desde el inicio de la causa "una posición de máximo respeto hacia la instrucción practicada y hacia las decisiones adoptadas, aun teniendo conocimiento indirecto, a través de fuentes abiertas, de la práctica de actuaciones investigadoras y diligencias de prueba que afectaban de forma directa a su esfera jurídica".

"Esa posición de prudencia procesal --sigue el mismo escrito-- no obedecía a pasividad alguna, sino a una decisión consciente de no interferir ni en la actuación de la instructora ni en la del TSJCV". Por ello, hasta este momento no se consideró necesaria la personación voluntaria.

Tras el auto del TSJV, "y compartiendo plenamente las conclusiones alcanzadas por este órgano respecto de la inexistencia de responsabilidad penal de Mazón, es el momento de hacer efectiva la prerrogativa para analizar las diligencias que se siguen practicando sobre él aún después de la resolución del tribunal competente", se explica.

Así, la representación legal de Mazón solicita a la magistrada que tenga por presentado este escrito y, una vez admitida la personación, le facilite el acceso completo a la causa.