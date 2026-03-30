El Gobierno indultará este martes a las 'Seis de La Suiza'

OVIEDO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros aprobará en la reunión de este martes el indulto para el colectivo conocido como 'Seis de La Suiza', cinco mujeres y un hombre, un grupo de sindicalistas que fueron condenadas a cárcel tras participar en una protesta laboral en una pastelería de Gijón.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo, el asunto forma parte del orden del día de la reunión del Consejo de Ministros.

El conflicto en la citada pastelería comenzó en 2017. Las 'Seis de la Suiza' terminarían condenadas a tres años y medio de prisión por un delito continuado de coacciones graves al participar en piquetes y protestas sindicales frente a la pastelería y por un delito contra la Administración de Justicia por obstrucción a la justicia durante el conflicto laboral.

Tras la condena por estos hechos, las condenadas recurrieron la decisión judicial, pero el Tribunal Supremo ratificó la condena tras un proceso que se prolongó más de ocho años.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó ya el pasado mes de julio de 2025 que el Ejecutivo estaba trabajando para que las 'Seis de La Suiza' fuesen indultadas cuanto antes.