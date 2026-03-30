El protocolo de Gobierno, Iglesia y Defensor para indemnizar a víctimas de abusos no fija baremos e irá caso por caso

Firma del protocolo entre Iglesia, Gobierno y Defensor del Pueblo para reparar a víctimas de abusos en la Iglesia. - EUROPA PRESS

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, la Iglesia católica y el Defensor del Pueblo han firmado este lunes 30 de marzo un protocolo para poner en marcha la reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial en el que no se establecen baremos de indemnización y fija el 15 de abril como la fecha para que las víctimas puedan empezar a presentar sus solicitudes.

En rueda de prensa, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha indicado que han excluido expresamente del acuerdo la referencia "baremos". "No se trata de establecer cantidades ni horquillas sino una propuesta re reparación integral", ha explicado.

Por su parte, el ministro de Presidencial Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha precisado que no se han incluido estos baremos "porque cada caso se va a estudiar en detalle" por los expertos Defensor del pueblo y del Plan PRIVA de la Iglesia.

En cualquier caso, ha matizado que el convenio sí establece los criterios como la gravedad del daño o la reiteración. "La reparación justa no debe estar determinada por una cifra ni mínima ni máxima", ha remarcado.

Además, ha puntualizado que "la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo" y la Iglesia deberá abonar la cantidad que se decida.

En este sentido, también ha indicado que las víctimas que acudieron al PRIVA podrán ir al Defensor del Pueblo para que revise su caso y decida si la indemnización que recibieron "ha de ser mejorada, complementada, superada".