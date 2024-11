El Edificio CRTI de Huesca se convierte en punto de recogidade donaciones para los afectados por la DANA

HUESCA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro de recogida solidaria para los afectados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en la zona del Levante español, ubicado en el edificio del CRTI de Huesca, en el polígono Sepes, permanece abierto en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas para recibir y almacenar las donaciones.

Allí se está haciendo acopio de alimentos no perecederos y de material de higiene, cuyos envíos se llevan a acabo en función de las necesidades de las zonas afectadas, según han acordado la Diputación de Huesca, el Ayuntamiento de la capital oscense y el Banco de Alimentos, encargados de la coordinación del dispositivo.

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha visitado este lunes el centro, que ha abierto durante esta mañana, tras las miles de llamadas recibidas el fin de semana. El objetivo es establecer un sistema eficaz de donación, almacenaje y distribución de alimentos y material de primera necesidad.

"Está siendo un éxito. La gente de Huesca se está volcando durante todo el fin de semana, miles de personas que quieren ayudar", ha afirmado Orduna, que ha asegurado que es una carrera de fondo en la que Huesca va a estar apoyando al pueblo valenciano hasta que sea necesario.

Lorena Orduna ha explicado que se recibirán y almacenarán los materiales donados, aunque no es necesario aportar ropa, porque "hay que tener en cuenta que ellos allí no tienen espacios para almacenar nada y no ayudamos mucho si de manera individual nos empeñamos en enviar alimentos o ropa, hay que ayudar por supuesto, pero atendiendo a sus demandas".

"Los alcaldes de esas zonas nos están pidiendo es que nosotros almacenemos estos productos y que cuando los necesiten los enviemos con urgencia hacia las zonas necesitadas", ha apuntado la alcaldesa oscense, que ha añadido que Valencia está a tres horas y media de Huesca, es decir, "si desde primera hora de la mañana habilitamos un camión aquí a la hora de comer ya tienen allí esos alimentos".

GARANTIZAR EL RELEVO DE EFECTIVOS

Por otro lado, la regidora ha manifestado que las administraciones deben garantizar el relevo de policías locales y bomberos desplazados hasta la Comunidad Valenciana, porque la situación se va a dilatar en el tiempo y "es muy complicada".

Ha advertido que van a estar muchos meses trabajando en esas zonas para controlar que no haya robos ni asaltos, además de ayudar a las personas mayores que no puede salir de sus casas.

Durante el fin de semana, un total de 18 bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la provincia de Huesca han partido hacia Valencia. Este domingo, ocho bomberos salieron hacia la comunidad autónoma vecina para relevar a compañeros en Catarroja.

Asimismo, se han intensificado las labores de ayuda con ocho miembros de la Policía Local de Huesca que se han dirigido hacia Catarroja.

"Los bomberos están en una de las zonas más devastadas y su función consiste en desatacar los parkings que todavía están anegados", ha precisado Orduna, que ha recordado que el Ayuntamiento de Huesca dispone de una cuenta bancaria para hacer donativos, con el siguiente número: 'ES55 2085 0103 9603 3317'. También es posible realizar bizum con el código '05404'.

PROVINCIA ALTOARAGONESA

Los productos que se recojan en cada municipio de la provincia de Huesca se trasladan a puntos de acopio iniciales en cada cabecera de comarca y de allí a los centros de distribución de Monzón --polígono Paúles-- y Huesca.

El Banco de Alimentos, con sus voluntarios, es la entidad encargada de preparar el almacenaje y distribución centrada exclusivamente en alimentos no perecederos y productos de higiene, con apoyo del Ayuntamiento de Huesca y de la DPH. Después, contactan con empresas de logística y transporte para organizar la distribución a las zonas de destino.

Por su parte la Comarca de la Hoya de Huesca coordina la recogida de ayuda para los afectados por la DANA que procede de los ayuntamientos de su demarcación territorial.