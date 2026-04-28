Educación abre plazas vacantes de docentes de ESO y FP a aspirantes sin el requisito del máster de profesorado

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ZARAGOZA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, ante la falta de candidatos para cubrir determinadas plazas ha abierto plazas vacantes de docentes de ESO y Formación Profesional (FP) a aspirantes sin el requisito del máster de profesorado.

Esta medida se ha aplicado en cursos anteriores y se sigue llevando a cabo dentro de nuevas medidas para garantizar el derecho a una educación de calidad para los alumnos y paliar la falta de profesorado en determinadas especialidades.

De este modo y como un paso más entre las acciones implementadas, la web Educaragon publica este martes una nueva oferta extraordinaria de vacantes, con plazas tanto de FP como de Educación Secundaria.

Como novedad, y si hasta la fecha se excepcionaba el requisito del máster de profesorado para determinadas especialidades de FP, ahora podrán también solicitar las plazas de ESO aquellos aspirantes que no tengan el requisito del máster o que pudieran estar actualmente cursándolo.

Para ello, el Departamento de Educación permitirá la realización de la última semana de las prácticas del máster a estos profesionales compatibilizándolas con la docencia directa al alumnado.

LAS PLAZAS

Según ha explicado el director general de Personal, Formación e Innovación del Gobierno de Aragón, José María Cabello, con esta convocatoria se pretende cubrir plazas como la de latín del IES San Alberto Magno, en Sabiñánigo, por ejemplo, que "por diversas contingencias, y pese a todas las acciones llevadas a cabo, la falta de candidatos hace que se lleve más de un mes sin titular".

En la convocatoria de este martes, abierta hasta las 12.00 horas de este miércoles, salen entre otras, 6 plazas de matemáticas, 4 de tecnología, 1 de física y química, 1 de biología y geología con perfil de C1 de Ingles, 6 de música, 1 de griego y 1 de orientación educativa, junto con la de latín anteriormente citada.

El Departamento espera la máxima implicación de los candidatos y que, con esta medida extraordinaria, se puedan cubrir las sustituciones y bajas de docentes. Todo con el objetivo, ha señalado el director general, de que el alumnado de Secundaria y Formación Profesional pueda recibir las clases con normalidad desde la próxima semana hasta finalizar el curso.

Desde el Gobierno de Aragón se ha solicitado reiteradamente al Ministerio de Educación que "lidere la adopción de medidas" para solucionar la falta de profesorado en determinadas especialidades y etapas, un problema recurrente y común en toda España, sin que hasta el momento haya movido ficha alguna.

Ni tan siquiera ha contestado a las solicitudes realizadas por el Departamento de Educación por las que se excepcione de forma temporal el requisito de formación pedagógica en determinadas materias y se autoriza a los maestros a impartir Lengua y Matemáticas en 1º y 2º de la ESO con el máster de secundaria de cada especialidad.