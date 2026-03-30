Educación ampliará el colegio de Sarrión con dos nuevas aulas infantiles y un porche cubierto

Ya se han licitado los trabajos para habilitar dos nuevas aulas de educación infantil y un porche cubierto en el patio de recreo del CEIP Sarrión - GOBIERNO DE ARAGÓN

SARRIÓN (TERUEL), 30 (EUROPA PRESS)

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ampliará el CEIP de Sarrión con una inversión de más de 355.000 euros, con el objetivo de adaptar sus instalaciones al incremento de alumnado y mejorar los espacios educativos del centro.

La actuación, ya licitada por un importe total de 355.241,99 euros, contempla la creación de dos nuevas aulas de Educación Infantil y la construcción de un porche cubierto en el patio de recreo, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

El colegio, ubicado en la calle Tenor Juan, fue construido a mediados del siglo XX y ya fue objeto de una ampliación en 2016, cuando se habilitaron dos aulas adicionales y una sala de profesores en la planta superior. Sin embargo, el porche situado bajo esa intervención no ha tenido uso docente hasta ahora, lo que permitirá su aprovechamiento en esta nueva fase.

En concreto, el proyecto prevé transformar ese espacio en dos aulas destinadas a Educación Infantil, que se integrarán en la planta baja del edificio y estarán equipadas con aseos adaptados para el alumnado más pequeño.

Además de la ampliación interior, la intervención incluye la construcción de un nuevo porche cubierto en el patio, que se ubicará entre las dos pistas deportivas del centro. Esta infraestructura permitirá mejorar las condiciones de uso del recreo en días de lluvia o condiciones meteorológicas adversas.

Asimismo, se habilitará un paso cubierto que conectará el nuevo porche con el edificio principal, facilitando los desplazamientos del alumnado y reforzando su protección frente a la climatología.

Estas actuaciones buscan adecuar el centro a las necesidades actuales, garantizando espacios más funcionales y adaptados, especialmente para el alumnado de menor edad, y cumpliendo con los estándares educativos y de accesibilidad.

El proyecto técnico ha sido redactado por el arquitecto Miguel Torres y establece un plazo de ejecución de 105 días naturales.

PROCESO DE LICITACIÓN Y APUESTA POR EL MEDIO RURAL

La licitación de las obras ya se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 17 de abril a las 15.00 horas. Para facilitar la preparación de las propuestas, se han programado visitas al centro los días 8 y 15 de abril.

El contrato incluye además condiciones específicas en materia ambiental y de empleo, como la correcta gestión de residuos durante la obra y el mantenimiento de la plantilla adscrita. También se valorará la calidad de la planificación de los trabajos y su compatibilidad con el calendario escolar.

Con esta inversión, el Gobierno de Aragón refuerza su apuesta por la mejora de infraestructuras educativas en el medio rural, con el objetivo de garantizar servicios de calidad y adaptados a las necesidades presentes y futuras de la comunidad educativa.