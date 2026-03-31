La vivienda se encarece un 14,3% hasta marzo y queda sólo un 4,5% por debajo de máximos de 2007, según Tinsa

Archivo - Edificio en construcción en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en España creció un 14,3% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo del año anterior, un avance del 11,8% en términos reales --descontando el efecto de la inflación--, hasta totalizar en 1.987 euros por metro cuadrado, según datos del último informe de Tinsa by Accumin.

Desde el mínimo registrado tras la crisis inmobiliaria (verano de 2015), la vivienda nueva y usada en España se ha encarecido un 68%, pero está un 4,5% por debajo de los máximos de 2007. Sin embargo, en términos reales, el valor se ha incrementado un 32% desde el mínimo de 2015 y se mantiene un 34% por debajo de los máximos de 2007.

Los mayores incrementos en el precio de las viviendas nueva y usada se localizan en la cornisa norte, Madrid, capitales del interior peninsular y en la costa mediterránea.

Respecto al último trimestre del año, el encarecimiento entre enero y marzo supuso un 3,2% en tasa trimestral. La variación interanual, que es tres décimas superior a la registrada en el último trimestre de 2025, se ha intensificado de forma ininterrumpida desde el cuarto trimestre de 2024, momento en el que el precio marcaba un incremento interanual del 4,2%.

"A comienzos de 2026, el impacto de las pasadas bajadas de tipos, que sí estaba muy presente en enero de 2025, ha sido ya absorbido por el mercado y la tendencia hacia una estabilización de las transacciones resulta razonable", ha señalado la directora del Servicio de Estudios de Tinsa by Accumin, Cristina Arias.

INCERTIDUMBRE ANTE EL CONFLICTO EN IRÁN

Por otro lado, en el informe se avisa de la incertidumbre para los próximos meses que introduce el conflicto de Oriente Medio por la afectación en la tasa de inflación y en los tipos de interés de referencia, lo que puede impactar en la demanda residencial.

Así, la demanda de vivienda afrontará tensiones contrapuestas. Por un lado, el enfriamiento que pueden causar la incertidumbre económica, la pérdida de poder adquisitivo y el mayor coste hipotecario y, por otro, el dinamismo que puede aportar la inversión en un activo que supone un buen refugio contra episodios inflacionistas.

"La inestabilidad geopolítica podría alimentar un nuevo encarecimiento de la vivienda de obra nueva y acentuar las dificultades de acceso a la vivienda para la población general", ha apuntado Arias.

14 CC.AA. REGISTRARON AVANCES SUPERIORES AL 10%

De las 19 comunidades y ciudades autónomas, 14 registran variaciones interanuales nominales superiores al 10%, frente a las once de trimestre anterior.

De esta manera, los mayores crecimientos en el precio de la vivienda nueva y usada se registran en Comunidad de Madrid (+19,2%), Comunidad Valenciana (19,1%), Castilla-La Mancha (18,8%), Canarias (17,8%), Cantabria (16,2%), Región de Murcia (16%) e Islas Baleares (15,5%).

En el extremo contrario, Extremadura, Ceuta, La Rioja y Melilla muestran crecimientos inferiores al 8% interanual. El crecimiento del precio en el último trimestre aislado (tasa trimestral) supera el 4% en Castilla-La Mancha, Canarias, Castilla y León, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

En términos nominales, exceden los niveles máximos alcanzados durante la burbuja de 2007 las regiones de Islas Baleares, Comunidad de Madrid, Melilla y, como novedad este trimestre, Canarias. Si se descuenta el efecto de la inflación (en términos reales), tan solo Baleares está a punto de rebasar este máximo, situándose sólo un 0,1% por debajo.

A nivel provincial se registra una intensificación de los aumentos de precio en 40 de las 52 provincias. Las variaciones interanuales son superiores al 10% en 34 de ellas: los mayores aumentos se ubican en Madrid y algunas provincias limítrofes, las islas, la costa mediterránea y la cornisa cantábrica.

LA TASA DE ESFUERZO ROZA EL 34%

Pese a todo, la accesibilidad a la vivienda se mantiene en niveles razonables, con una tasa de esfuerzo promedio a nivel nacional del 33,9%, frente al 33,3% del trimestre anterior.

Sin embargo, el número de provincias que superan este trimestre el 35% --nivel de esfuerzo considerado razonable-- se mantiene en ocho: Islas Baleares, Málaga, Madrid, Barcelona, Alicante, Vizcaya, Santa Cruz de Tenerife y Cádiz.

El caso de mayor tensionamiento se localiza en Islas Baleares, donde la población local se enfrenta a una tasa de esfuerzo del 54%. Le siguen Málaga y Madrid, con un 49%.