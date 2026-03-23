Educación defiende las mejoras introducidas en materia de personal y reclama a UGT "propuestas constructivas"

Archivo - Imagen de archivo de aspirantes en un aula en la convocatoria de oposiciones a profesor de secundaria, FP, escuelas de idiomas y artes. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón defiende las iniciativas que está llevando a cabo para cubrir las vacantes existentes entre el personal docente y no docente y reclama al sindicato UGT "propuestas constructivas" para mejorar el sistema educativo aragonés.

El Gobierno autonómico responde de esta manera a la rueda de prensa ofrecida este lunes por UGT Servicios Públicos en la que el sindicato criticaba la "improvisación" y "falta de planificación" del Departamento de Tomasa Hernández, al que reclama que cubra de manera inmediata 160 plazas vacantes entre auxiliares de educación especial, personal administrativo y de servicios.

Fuentes de Educación explican que, en lo que respecta al personal docente, cada semana se hacen dos llamamientos de profesores y algunas semanas incluso hasta tres, con el extraordinario.

Una búsqueda de profesores que acumula desde el inicio del presente curso más de un centenar de llamamientos entre primaria y secundaria en un cuerpo docente que en este ejercicio se ha visto reforzado con la incorporación de 400 docentes más que el curso pasado, pese al descenso que se ha producido en el número de alumnos, apuntan desde el Departamento.

Así, el último llamamiento ha permitido cubrir casi todas las necesidades de Primaria, mientras en secundaria hay 31 plazas recientes que se han quedado sin cubrir y que, aseguran, se sacarán de forma extraordinaria sin máster en el tercer trimestre como recuerdan que ya hizo el curso pasado, cuando se cubrió en su totalidad.

En ese sentido, las mismas fuentes recuerdan que vienen reclamando reiteradamente desde hace dos años al Ministerio de Educación que articule medidas para paliar la falta de profesorado en determinadas especialidades, un problema, que el Departamento aragonés recuerda es común a todas las comunidades autónomas y recurrente. Para ello ha propuesto como soluciones eximir de máster y que los maestros de primaria puedan dar 1º y 2º de la ESO.

Además, también ha solicitado mejorar el acceso a la función docente, con la actualización de los temarios de oposiciones, entre otras cuestiones. En todos los casos, lamentan que la respuesta ministerial ha sido siempre el silencio y reprochan a UGT que pese a ello no haya dirigido ninguna crítica al Gobierno central.

Respecto al personal no docente, el Departamento de Educación circunscribe los problemas expuestos por UGT a "incidencias puntuales" que se producen a lo largo del curso, "como las ha habido siempre", matizan, para cubrir determinados puestos, especialmente en el medio rural. Al respecto, echan en falta "propuestas constructivas, más allá de la mera crítica, para aquellas plazas que salen de manera reiterada, llamamiento tras llamamiento, y nadie las pide".

Además, apuntan los efectos que causan los concursos de traslados --más de uno al año--, que conllevan movimientos de personal, algo que están tratando de minimizar en coordinación con Función Pública.

Reivindican desde Educación que haya sido este Gobierno el que ha modificado las RPT que dejó la anterior administración educativa para reforzar el personal de administración en 15 centros educativos con 33 nuevos puestos.

Y respecto a los auxiliares de educación especial, desde el Departamento se recuerda que estaba agotada la lista, precisamente, por haber llevado a las aulas "a la mayor dotación de estos profesionales".

"Una vez se ha renovado, añaden, se están cubriendo todas las bajas poco a poco, por llamamiento telefónico y queda aproximadamente una decena".

Y en cuanto a las técnicas de educación infantil, las necesidades se crearon ya en el mes de septiembre con el inicio del curso por la llegada de alumnos fuera de plazo. Una vez adjudicadas todas las TEI --95 más las de RPT, que el Gobierno amplió en 40--.

SOLUCIÓN PARA GARANTIZAR EL SERVICIO

Ante el reproche del sindicato que los propios centros hayan tenido que afrontar la contratación de ese personal, Educación argumenta que "era necesario hacer una modificación de contrato, que administrativamente llevaba su plazos". De ahí esa solución por la que el centro contrata con cargo a gastos de funcionamiento con el propósito de garantizar el servicio a los alumnos y al centro. "Esa modificación de contrato ya está en marcha para ampliar su número", aseguran.

Y, por último, sobre la petición de 500 cupos más para el curso que viene por la reducción de carga lectiva a los maestros, el Gobierno sostiene que trabaja "con previsión y planificación" y "está haciendo perfectamente sus cálculos", que difieren de los del sindicato, al cual reprochan que ni siquiera ha firmado el acuerdo de mejoras laborales y retributivas para los docentes, por el que se va a reducir a 23 horas la jornada de los maestros.