Efectivos del Gobierno de Aragón colaboran este lunes en la extinción del incendio de Canalejas (León)

Una coche quemado que ardió tras un incendio en tierra quemada, a 13 de agosto de 2025, en Quintana y Congosto, León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

ZARAGOZA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Operativo Infoar del Gobierno de Aragón colabora este lunes, 18 de agosto, en las labores de extinción del incendio forestal declarado en la localidad leonesa de Canalejas.

Desde Infoar han señalado que, a lo largo de esta mañana, se han llevado a cabo el relevo de los efectivos desplazados, que permanecen trabajando en la zona con dos brigadas terrestres, dos autobombas, tres técnicos --dos de ellos integrados en el Grupo de Apoyo al Director de Extinción--, dos capataces y la Brigada Helitransportada de Ejea de los Caballeros, junto con su helicóptero, para reforzar las tareas de extinción.

Todos los efectivos quedarán a disposición del director de extinción en las áreas de trabajo que se les asignen. Cada brigada está formada por personal de Sarga y un Agente para la Protección de la Naturaleza (APN).