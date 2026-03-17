El Ejecutivo autonómico impulsa los planes de protección civil para llevarlos a municipios y comarcas

Voluntarios de Protección Civil vigilan el cauce de un río. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha convocado subvenciones dirigidas a ayuntamientos y comarcas para elaborar, revisar o actualizar sus planes de protección civil, con el objetivo de mejorar la planificación y la respuesta ante situaciones de emergencia en todo el territorio. La iniciativa, publicada en el Boletín Oficial de Aragón, se desarrollará a lo largo de 2026.

Esta línea de ayudas está dirigida a entidades locales que no disponen todavía de un plan territorial de protección civil o que necesitan revisarlo y adaptarlo a las obligaciones establecidas en la normativa autonómica. Los planes de protección civil son los instrumentos que definen cómo se organiza y coordina la respuesta ante una emergencia en cada municipio o comarca, según ha informado el Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública.

En ellos se establece quién actúa, con qué medios y de qué forma ante situaciones como incendios, fenómenos meteorológicos adversos, accidentes u otras emergencias colectivas, tanto con recursos públicos como privados. La normativa autonómica establece, además, que estos planes deben mantenerse actualizados y adaptados a la realidad de cada territorio, para que resulten operativos cuando sea necesario activarlos.

La convocatoria cuenta con un presupuesto de 75.000 euros y permitirá financiar los trabajos técnicos necesarios para la redacción o actualización de los planes, cubriendo hasta el 75% del coste de las actuaciones. Las entidades locales deberán aportar al menos el 25% restante.

El sistema de concesión se realizará en régimen de concurrencia competitiva, teniendo en cuenta, entre otros criterios, la obligación de disponer de estos planes y la población de cada entidad local. Además, podrán subvencionarse trabajos realizados desde finales de 2025, siempre que se ajusten a los requisitos establecidos en la convocatoria.

El plazo para presentar solicitudes es de 20 días hábiles desde el día siguiente a la publicación en el Boletón Oficial de Aragón (BOA). La tramitación se realizará de forma electrónica.