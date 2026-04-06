Elmeg Ibérica alcanza los 50 empleados en su fábrica de Calatayud

Elmeg Ibérica pertenece al grupo empresarial Elmeg Group y tiene plantas en Italia, donde tiene su sede y origen, además de en Serbia y en España. - AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD

CALATAYUD (ZARAGOZA), 6 (EUROPA PRESS)

La fábrica que Elmeg Ibérica tiene en el Polígono Industrial de La Charluca ha alcanzado los 50 empleados entre personal de planta y externos. Esta compañía llegaba a Calatayud en 2019 y se dedica al diseño y producción de piezas para el automóvil. Comenzó su actividad aquí con 9 personas en la plantilla y ha ido aumentando conforme ha ido haciéndose con nuevos proyectos de distintas marcas.

En Elmeg diseñan piezas plásticas utilizando tecnologías de soplado, inyección y termoconformado, mediante las cuales se fabrican desde bandejas de maletero a conductos de depósitos para limpiaparabrisas, conductos del motor y del circuito de aire.

Según ha explicado Francesco De Lorenzo, gerente de la planta bilbilitana, desde aquí suministran a las principales marcas con presencia en España. Cada día salen tres camiones con su producción a distintos destinos. "Estamos en la fase final de proyectos que se iniciaron en 2022 . Ahora empieza la producción en serie, una vez que los fabricantes de vehículos eléctricos, híbridos y de conducción han homologado las piezas que proyectamos".

Elmeg Ibérica pertenece al grupo empresarial Elmeg Group y tiene plantas en Italia, donde tiene su sede y origen, además de en Serbia y en España. La formación del personal que ha entrado a trabajar en la planta de producción ha sido una prioridad para lograr su adaptación total y permanencia, independientemente de cuál fuera su nivel de formación.

Desde el área de Recursos Humanos de Elmeg se mantienen contactos con el IES Emilio Jimeno de Calatayud porque alumnos de ciclos formativos de este centro tienen una oportunidad laborar en sus instalaciones.