Los embalses de la cuenca del Ebro están al 62% de su capacidad total

Archivo - Un embalse de la cuenca del Ebro - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La reserva de agua embalsada en la Cuenca del Ebro es de 5.278 hectómetros cúbicos, el 62 por ciento de su capacidad total --cinco puntos menos que hace quince días--, a fecha de 25 de agosto de 2025, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En estas fechas, la reserva de 2024 fue de 4.382 hectómetros cúbicos, el 56 por ciento de su capacidad. El promedio de los últimos cinco años, de 2020 a 2024, ha sido de 4.245 hectómetros cúbicos, el 54 por ciento de la capacidad total, y el mínimo de los últimos cinco años se ha producido en 2023, con 3.183 hectómetros cúbicos, el 41 por ciento de la capacidad total.

En la actualidad, se supera la reserva promedio de los últimos cinco años, y está por encima de la cifra de 2024.

La reserva actual de los embalses de la margen derecha es de 445 hectómetros cúbicos, el 66 por ciento de la capacidad máxima. La reserva en esta misma fecha en 2024 era de 245 hectómetros cúbicos, el 36 por ciento.

El promedio de los últimos cinco años ha sido de 339 hectómetros cúbicos --el 50 por ciento-- y el mínimo en ese periodo se dio en 2024 con 245 hectómetros cúbicos, lo que representó ese 36 por ciento de capacidad total.

La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 2.638 gigavatios hora (GWh), lo que representa un 58 por ciento de la capacidad máxima de la cuenca.