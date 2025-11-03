Emma Buj preguntará en el Senado al ministro Óscar Puente por el Centro de Competencias Digitales de Renfe

TERUEL 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La senadora turolense, Emma Buj, preguntará el martes 4 de noviembre, al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por el Centro de Competencias Digitales de Renfe en Teruel, que comenzó su actividad en julio de 2021.

Estos centros nacieron con el objetivo de trasladar parte de los servicios centrales de Renfe a zonas de baja densidad demográfica. En Teruel se anunció la creación de 60 puestos de trabajo y la inversión en el antiguo taller de la estación para convertirlo en sede del centro. En él se pretendía rehabilitar inmuebles propiedad de Renfe que estaban abandonados. Cuatro años después, no se ha realizado ninguna de estas labores de rehabilitación ni se ha alcanzado la cifra de trabajadores, actualmente son 44 personas.

Buj señala que "es un modelo de éxito; los profesionales del Centro de Competencias Digitales de Renfe en Teruel demuestran que se puede dar un excelente servicio a toda España. Resulta incomprensible que, en lugar de reforzarlo, se ponga en peligro su funcionamiento".

La popular recuerda que parte de los trabajadores, 216 en toda España y 10 en Teruel, han recibido una carta de LogiRail, empresa de la que dependen los centros de competencia digital, advirtiendo que, a partir del 1 de enero de 2026, dejan de percibir en sus retribuciones el complemento ad personam.

La senadora del PP recuerda que se trata de un complemento salarial creado para atraer talento a los centros digitales, con el objetivo de igualar las retribuciones de los profesionales de mayor cualificación con las ofertas laborales del sector privado. Para algunos trabajadores, este complemento supone el 30 % del salario, lo que pone en riesgo la permanencia de los profesionales en Teruel.

La razón que argumenta LogiRail en su carta a los trabajadores es que, debido a la falta de Presupuestos Generales del Estado, que son del año 2022, la masa salarial de LogiRail debe ser informada cada año por Hacienda, que ha manifestado discrepancias respecto al complemento.

La senadora Buj explica que "tenemos un Gobierno que no gobierna, con el único objetivo de que permanezca Sánchez en la Moncloa. Lo que está pasando con los Centros de Competencias Digitales es una muestra de dejadez y abandono, con discrepancias técnicas entre organismos del mismo Gobierno que ponen en peligro la continuidad de trabajadores muy valiosos para el centro."