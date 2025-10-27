La empresa aragonesa Integra Tecnología se une al DAT Alierta con una inversión de 25 millones de euros

ZARAGOZA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Integra Tecnología invertirá 25 millones de euros en una nueva sede corporativa en el Distrito Aragonés de Tecnología, la primera inversión privada de las hasta ahora anunciadas para el DAT Alierta, lo que para el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, supone un "punto de inflexión" para el proyecto.

La nueva sede, cuyo plazo de finalización está previsto para principios de 2029, contará con 8.000 metros cuadrados de superficie construida que estarán distribuidos en tres plantas de espacios diáfanos que aprovecharán la luz natural que dejarán pasar grandes ventanales.

"Este proyecto es diferencial y marca un punto de inflexión en el DAT Alierta. Es el más importante en cuanto a inversión que hemos anunciado en el parque tecnológico. Es una empresa 100% privada, relacionada directamente en tecnología y que en este caso apuesta por invertir 25 millones de euros. Es la primera empresa privada que anuncia su edificio, que supondrá la inversión más importante en lo que va a ser el centro del Aragón tecnológico que estamos construyendo", ha destacado el presidente Azcón.

En lo que respecta a los plazos, está previsto que las obras comiencen en el arranque de 2027 y que concluyan dos años después, a principios de 2029.

Las instalaciones están diseñadas con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, con sistemas de ahorro energético, iluminación natural y confort térmico.

Además, contará con espacios multifuncionales que fomentan la colaboración, zonas de trabajo abiertas y adaptables, un salón de actos y aulas de formación, áreas comunes para innovación y bienestar, y un diseño que prioriza la experiencia de las personas.

Sobre el parque tecnológico, el presidente Azcón ha subrayado que "en muy poco tiempo hemos presentado un PIGA y las inversiones del ITA, CIRCE e Integra, que hace que estemos cerca de los 300 millones de euros en un proyecto que va a centrarse en generar un ecosistema tecnológico para que Aragón no solo sea la comunidad de España a la que más inversiones tecnológicas vienen, sino que sea una comunidad en la que más desarrollos de proyectos tecnológicos puedan ponerse en marcha. La llegada de Integra va a animar a que otras muchas empresas apuesten por este espacio".

En este sentido, Azcón ha destacado que el DAT Alierta "es un proyecto real", cuyo "objetivo es aprovechar las inversiones que están viniendo a Aragón. Una comunidad puntera a la hora de poner infraestructuras tecnológicas en funcionamiento".

MEDIO MILLAR DE EMPLEOS

El futuro edificio corporativo de la aragonesa Integra Tecnología, próxima a celebrar su cuadragésimo aniversario, se sumará al conjunto de oficinas que el grupo tiene en Calatayud, Madrid, Barcelona, Bilbao, Alicante y Huelva y las ocho oficinas ubicadas en la capital aragonesa.

El CEO de la compañía, Félix Gil, ha definido este proyecto como "una apuesta de futuro, por seguir creciendo, por la innovación que llevamos en nuestra adn y una apuesta por continuar aportando valor desde Aragón hacia toda España y hacia el mundo".

Ese paso adelante que da la compañía tendrá como escenario el DAT Alierta, "el mejor sitio posible para esta apuesta de futuro", según ha definido, por cuanto a su juicio conjuga "tecnología y conocimiento" y "ayudará a desarrollarlos" gracias a la reunión allí de entidades como la Universidad de Zaragoza, los centros tecnológicos, el CIRCE, el ITA, el CSIC, así como las startups de tecnología: "Vamos a crear un enclave fantástico para desarrollar la innovación", ha asegurado.

La idea es que la trayectoria de Integra Tecnología "justifique" el desembolso que va a entrañar la futura sede en el DAT Alierta, que reunirá a 500 trabajadores, según ha detallado Gil, que no ha querido aventurar cuánto empleo neto supondrá esa nueva ubicación, aunque se ha mostrado esperanzado de que la empresa pueda seguir creciendo al ritmo actual de dos dígitos (15-18%) más allá del factor que desempeñe la inteligencia artificial en unos años.

El edificio dispondrá de muchas salas para fomentar el trabajo en equipo y la innovación, así como cinco aulas de formación y un salón de actos con capacidad para más de 150 personas. Su diseño incluye criterios de eficiencia energética, sostenibilidad y ergonomía, pensando especialmente en "el confort" de las personas que allí trabajen, ha apuntado Gil.

Uno de los elementos singulares de la construcción será su azotea, que, como la mayoría de los edificios del DAT Alierta, contará con unas vistas privilegiadas de la ciudad y servirá de espacio de convivencia.

"Creemos que este nuevo espacio simbolice lo que somos y lo que aspiramos a seguir siendo, una empresa que genera progreso en su entorno y que apuesta por el talento y la tecnología como motor de desarrollo", ha sostenido.