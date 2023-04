La empresa tecnológica "Open Game Builders" impulsará el gaming y tecnología Blockchain en Monzón y Zaragoza

ZARAGOZA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa tecnológica "Open Game Builders" se instalará en Aragón con el objetivo de impulsar el gaming y la tecnología Blockchain en la ciudad de Zaragoza y en Monzón (Huesca).

La finalidad es potenciar las oportunidades de negocio en las Empresas, independientemente de su tamaño, mediante la innovación y la tecnología de última generación --AI, VR, AR, XR y Big data, entre otras-- todo ello de forma accesible y mediante el desarrollo múltiple de tecnología de última generación.

La empresa, que pretende instalar su base de operaciones en Aragón --Monzón y Zaragoza--, cuenta con implantación nacional e internacional y pretende establecer sinergias con empresas de la zona para impulsar oportunidades que generen impacto en la economía y empleo de la región, comenzando, previsiblemente, con 20 puestos de trabajo directos en una primera fase pudiendo llegar hasta 50 en otra posterior.

En esa línea la empresa, que va a comenzar a instalarse en las próximas semanas, está organizando en Zaragoza el evento más grande del mundo para conectar los sectores del Gaming y Blockchain.

El evento contará con expertos en tecnología y Gaming de varios continentes, los cuales, a su vez, se reunirán para discutir las últimas tendencias y desarrollos en estas dos industrias. La idea detrás del evento es explorar cómo se puede utilizar la tecnología Blockchain para mejorar la experiencia de los Gamers y crear nuevas oportunidades para los desarrolladores tecnológicos de juegos.

De este modo el evento de corte internacional contara, entre otros, con grandes nombres en el panel destacando el COO at Private Office of His Highness Sheikh Hamdan bin Ahmed Al Maktoum, Evandro Oliveira; el CEO IBC group,Mario Nawfal; el CEO Open Games Builders, Mauro Blanco; el CEO Helion Ventures, Oliver von Wolff, y actores representativos de la Administración Pública y las Empresas referentes en el sector.

También destaca la confirmación de grandes marcas y sponsors del evento como son "Fantom foundation", "Helion Ventures", "Ammag Tech", "Blockchain Founders Fund" y otros muchos que vendrán de diferentes países.

APUESTA POR EL ARAGÓN VERDE

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, se ha reunido con los representantes de la empresa y ha destacado que "sin duda el desembarco de este tipo de empresas y la voluntad de buscar sinergias con las ya establecidas es una clara apuesta del Aragón verde y digital por el que se está apostando, el cual es posible gracias también al buen trabajo que los clústeres y empresas del sector están realizando en Aragón".

Por otro lado, el CEO de Open Games Buiders, Mauro Blanco, ha agradecido, junto al COO Jonatan Val, "el apoyo recibido desde el primer momento por el Gobierno de Aragón" y mostraba su voluntad a la hora de atraer empleo de calidad, trabajar sinergias con empresas de la zona y potenciar en julio uno de los eventos de Blockchain y Gaming "más grande del mundo, con el objetivo de potenciar las relaciones en la industria del sector y tecnologías adyacentes", concluía.

Por último, el que ha sido portavoz del PAR en el Parlamento de Aragón esta legislatura y concejal de Innovación y Transformación Digital en el Ayuntamiento de Monzón, Jesús Guerrero, ha agradecido la apuesta de "Open Game Builders" por Monzón y la capital de Aragón.

Ha subrayado las oportunidades que existen en el territorio para potenciar la implantación de empresas de este tipo y ha puesto el caso de ciudades intermedias, como Monzón, que ha hecho una apuesta "fundamental" por fomentar la atracción de pymes tecnológicas con la apertura en breve del Centro de Emprendimiento de base digital o la creación de una incubadora y aceleradora pionera a nivel nacional de proyectos de base digital, que actualmente incuba a cerca de 20 proyectos empresariales en tecnología Blockchain.