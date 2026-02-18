Endesa invierte 890.000 euros en la ampliación y mejora tecnológica de la subestación de Grañén (Huesca)

Subestación de Grañén (Huesca). - ENDESA

GRAÑÉN (HUESCA), 18 (EUROPA PRESS)

Endesa ha finalizado una inversión de 890.000 euros destinada a la ampliación y mejora tecnológica de la subestación transformadora Grañén, que suministra energía a la Comarca oscense de Monegros.

La actuación, que supone una mejora directa de la calidad de suministro para 3.000 clientes residenciales e industriales dependientes de este nudo, va a servir para aumentar la seguridad y la fiabilidad de la instalación, automatizar su operación y minimizar el tiempo de reposición en caso de incidencia, ha informado la compañía eléctrica.

Los trabajos han consistido en la puesta en servicio de un segundo transformador en la relación de tensión 45/15 kilovoltios, de 25/31 megavoltamperios.

También se ha llevado a cabo la ampliación del parque de 15 kilovoltios con una nueva posición de transformador y un nuevo edificio de celdas; la instalación de nuevos equipos de control y protección para la nueva posición de transformador y la realización del tendido y conexionado de los cables de 45 kilovoltios y 15 kilovoltios.

Se han instalado nuevos equipos de telemando y telecontrol que permiten mejorar la gestión de la red mediante la realización de maniobras a distancia y en tiempo real desde el Centro de Control de Endesa, situado en Zaragoza.

De este modo, en caso de incidencia, se reducen los tiempos de intervención en las instalaciones derivados del desplazamiento de brigadas técnicas a la zona.

Las acciones realizadas van a mejorar la calidad de suministro en Grañén, Albero Bajo, Almuniente, Barbués, Torralba de Aragón y Torres de Barbués, y suponen la continuación de una serie de inversiones efectuadas a lo largo de los últimos ejercicios y forman parte del programa de mejora de instalaciones desarrollado anualmente por la Compañía con el objeto de consolidar la calidad de servicio y adaptarse a la evolución de la demanda.