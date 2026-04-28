Épila celebra la XX Feria Valga 2026 como motor de desarrollo rural en Valdejalón

La feria tendrá lugar el 1, 2 y 3 de mayo en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 con entrada gratuita, ofreciendo una amplia programación dirigida tanto a profesionales como al público general. - DIPUTACIÓN DE ZARAGAOZA

ÉPILA (ZARAGOZA), 28 (EUROPA PRESS)

La localidad zaragozana de Épila acogerá del 1 al 3 de mayo la XX edición de la Feria Valdejalón Agrícola, Ganadera y Comercial (Valga), un evento ya consolidado como referente comarcal y herramienta clave para el impulso rural, que este año alcanza las dos décadas de trayectoria.

La feria ha sido presentada este martes en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), en un acto en el que han participado el diputado provincial, Francisco Compés; el alcalde de Épila, Jesús Bazán; y el teniente de alcalde, Adolfo Díez, quienes han destacado la importancia de esta cita para dinamización económica, social y cultural del territorio.

Durante su intervención, Compés ha subrayado que esta vigésima edición evidencia la consolidación de un evento que "fortalece la riqueza del municipio" y pone en valor sectores estratégicos como la agricultura, la ganadería, el comercio y la industria. Asimismo, ha felicitado al Ayuntamiento de Épila por mantener viva la feria durante 20 años y ha mostrado el compromiso de la DPZ para que continúe creciendo en el futuro.

En esta línea, ha destacado el esfuerzo institucional y local que hay detrás de una feria que, según ha indicado, refleja "mucho trabajo, sacrificio y tesón" por parte del municipio.

UN REFERENTE PARA EL MEDIO RURAL

Por su parte, el alcalde de Épila, Jesús Bazán, ha puesto en valor el carácter estratégico de Valga como "herramienta real para generar actividad económica, fijar población y proyectar el potencial del teritorio", especialmente en un contexto marcado por el reto demográfico y la necesidad de impulsar el desarrollo rural sostenible.

Bazán ha incidido en que esta no es "una edición más", sino la celebración de 20 años de una feria que se ha consolidado como referente en el sector primario y del desarrollo local, gracia sa la colaboración institucional y al compromiso de entidades, tecnología y emprendimiento.

En este sentido, ha defendido que el medio rural "no es el pasado, sino una parte esencial del futuro", destacando la capacidad de Valga para combinar tradición e innovación, integrando agricultura, ganadería, comercio, tecnología y emprendimiento.

Asimismo, ha destacado la celebración paralela de las charlas de San Isidro, los días 27, 28 y 29 de abril, centradas en cuestiones clave como la modernización de regadíos, el impacto de la políticas agrarias o los retos de desarrollo sostenible.

El alcalde también ha resaltado el carácter participativo de la feria, con entrada gratuita y una programación abierta a todos los públicos, desde profesionales del sector hasta familias, así como la implicación de entidades como la Cooperativa San Pedro Arbués, ATRIA de fruticultores, asociaciones ganaderas o empresas como BonÁrea.

Además, ha señalado que en esta edición el municipio invitado será Bardallur, reforzando así los vínculos comarcales y el carácter colaborativo del evento.

PROGRAMACIÓN PARA TODOS LOS PÚBLICOS

La feria se celebrará en el recinto del Secadero de la Cooperativa San Pedro Arbués, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, con una programación que combina actividades profesionales, divulgativas y de ocio.

El teniente de alcalde, Adolfo Díez, ha detallado que la inauguración tendrá lugar el viernes 1 de mayo a las 11.30 horas, con la presencia de autoridades, las reinas de las fiestas y la banda de música de Épila, seguida de un recorrido por los expositores.

Durante la jornada del viernes por la tarde, el público podrá disfrutar de una exhibición de baile latino y superhits a cargo de Wakanda Escuela de Baile, en un ambiente festivo que se prolongará hasta la noche.

El sábado 2 de mayo comenzará con la apertura del recinto ferial y un show cooking organizado por Fedivalca, al que seguirá por la tarde una animación teatralizada para todos los públicos bajo el título 'Transportasustos'. La jornada continuará con un tardeo amenizado por Adri DJ y la tradicional degustación de ternasco y fruta local.

El domingo 3 de mayo arrancará con una degustación popular de migas con chorizo y longaniza, seguida de una concentración de vehículos históricos y una exhibición ecuestre con doma vaquera y clásica. La programación se completará con actuaciones de jotas y música en directo.

EXPOSICIÓN, GASTRONOMÍA Y ACTIVIDADES PERMANENTES

Más allá de la programación diaria, Valga ofrecerá durante todo el fin de semana una amplia oferta de actividades permanentes, entre las que destacan la exposición de maquinaria agrícola, de construcción y automoción, así como una muestra ganadera, uno de los ejes centrales de la feria.

También habrá stands comerciales, degustaciones de productos locales, atracciones feriales y espacios de ocio innovadores como un stand de videojuegos, realidad virtual y simuladores.

El evento incluirá además sorteos de regalos diarios en los stands municipales y comerciales, así como propuestas de promoción turística y cultural, consolidando la feria como un espacio de encuentro dinámico y participativo.

IMPULSO ECONÓMICO Y PROYECCIÓN COMARCAL

La Feria Valga se reafirma así como un escaparate clave para el sector primario y el tejido empresarial de Valdejalón, combinando tradición e innovación en un entorno que favorece el intercambio de conocimientos, el impulso económico y la cohesión social.

Bazán ha destacado que el evento "forma parte de la identidad del municipio" y ha agradecido la implicación de los vecinos, cuya participación, ha dicho, es "el verdadero motor" que permite seguir consolidando la feria como referente comarcal.

Por su parte, desde la Diputación de Zaragoza han reiterado su apoyo a iniciativas como esta, que contribuyen a fortalecer el territorio y a generar oportunidades en el medio rural.

Además, desde la organización se ha subrayado el papel que desempeña la feria como punto de encuentro intergeneracional, donde conviven tradición y nuevas formas de ocio. La incorporación de espacios innovadores como los simuladores o la realidad virtual convive con actividades más tradicionales como las exhibiciones ganaderas o las degustaciones populares, lo que permite atraer a públicos diversos y ampliar el alcance de la cita más allá del ámbito estrictamente profesional.

En este sentido, los responsables municipales han incidido en que el objetivo es seguir evolucionando sin perder la esencia que ha convertido a Valga en un referente comarcal. "La combinación de sector primario, cultura, gastronomía y entretenimiento consolida un modelo de feria que no solo dinamiza la economía local durante el fin de semana, sino que también refuerza la imagen de Épila como un municipio activo, con capacidad para generar oportunidades y atraer visitantes durante todo el año", ha concluido Bazán.

Con dos décadas de trayectoria, Valga se presenta como un ejemplo de cómo la colaboración institucional y el compromiso local pueden traducirse en desarrollo económico, dinamización social y proyección de futuro para los municipios del entorno.