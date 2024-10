La escritora Irene Vallejo reivindica en la DPZ a las bibliotecas como "espacios sociales que cambian vidas"

ZARAGOZA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escritora Irene Vallejo ha inaugurado este jueves el I Encuentro de Bibliotecas de la Provincia, organizado por la Diputación de Zaragoza en colaboración con el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de la capital, donde ha destacado el papel fundamental de estos "espacios sociales" que "cambian vidas" y "amplían horizontes".

Vallejo ha insistido en la importancia de reivindicar el valor y la relevancia de las bibliotecas, ya que "son los lugares donde la gente que no tiene ordenadores en casa puede acudir a utilizarlos, son los lugares donde se lee la prensa, son los lugares donde personas que no pueden estudiar porque no tienen un espacio acogedor en su hogar, pueden ir a hacerlo".

"Realmente hay muchas carencias que se resuelven gracias a la biblioteca, es un espacio para compartir, es un espacio para reunirnos y tienen algo de casas de los libros, de casa de la vida y donde se resuelven problemas y se fortalece el sentido de la comunidad", ha afirmado la escritora.

Como ejemplo, ha puesto el del novelista portugués José Saramago, quien "nació en una casa sin libros" y fue en las bibliotecas públicas donde "recorría todos los días una gran distancia para ir a leer" y "se convirtió en el escritor que luego ganaría el Premio Nobel".

"Creo que es uno de los mejores ejemplos de cómo una biblioteca pública puede cambiar una vida y transformar un destino que no parecía llamado al levar una vida intelectual y no sólo se enriqueció él, sino que nos enriqueció a todos con las obras que escribió", ha declarado Vallejo, quien ha subrayado que "hay muchos escritores que se han forjado y que han escrito libros en las bibliotecas".

No obstante, ha recalcado que no hace falta centrarse en los escritores, sino que "muchas personas estudian, aprenden y se relacionan con otras en la biblioteca pública", por lo que es "uno de los grandes bienes sociales que tenemos".

"GRANDÍSIMO MOMENTO" DE LAS LETRAS ARAGONESAS

Irene Vallejo ha asegurado también que "es indudable que las letras aragonesas están viviendo un grandísimo momento", que tiene "mucho que ver" con el circuito de bibliotecas, con los programas de movilidad de autores, clubes de lectura y bibliotecas de barrio y rurales, que son "espacios de encuentro" que tienen "consecuencias enormes en la creatividad" y en "la imagen de Aragón de puertas afuera".

Ha remarcado lo siguiente: "Aunque estoy ahora visitando muchas bibliotecas de patrimonio, manuscritos y joyas, siempre he sentido una especial debilidad por las bibliotecas municipales y las bibliotecas del mundo rural, porque creo que ahí es donde realmente se cambian vidas, se amplían horizontes, son los focos de cultura de lugares donde no hay otros". Asimismo, ha instado a a "cuidarlas" porque ellas también "nos cuidan".

En ese sentido, la autora de novelas como 'El infinito en un junco' ha apuntado que "todavía hay camino por hacer" y que hay posibilidades de crecer en más localidades y, sobre todo, en los centros educativos, ya que "es una reivindicación importante en colegios e institutos" el contar con estos espacios para convertirse "en el centro neurálgico del conocimiento, del acceso al saber, de la curiosidad".

"UN SUEÑO CONSEGUIDO"

Por su parte, el diputado delegado de Archivos y Bibliotecas de la DPZ, José Manuel Latorre, ha expuesto que "las distintas generaciones se juntan en la biblioteca, las distintas culturas, los distintos género". "Como diputado de Archivos y Bibliotecas, esto es un sueño conseguido".

Sobre el encuentro que se celebra este jueves, además del "lujo" de contar con Irene Vallejo y la exdirectora de la Biblioteca Nacional, Ana Santos, quien cerrará la jornada, ha dicho que las protagonistas son las más de 130 bibliotecarias --la inmensa mayoría son mujeres-- que se han congregado en una cita que tiene como objetivo "que nos enriquezca a todos", así como dinamizar la cultura a través de la literatura y de los diferentes géneros literarios.

Ha apostado también por seguir trabajando de forma coordinada con el resto de instituciones de cara a poner en relación los recursos y los espacios porque, al final, "una biblioteca es el pueblo en su conjunto, la ciudad en su conjunto" y es "una manera de hacer Comunidad".

En representación del Ayuntamiento de Zaragoza, el gerente del patronato municipal de Educación y Bibliotecas, Jorge Gonzalo, ha manifestado que están "encantados" de colaborar en esta jornada, que tiene "vocación de quedarse", y ha coincidido en que la biblioteca "no es un mero espacio físico donde la gente intercambia libros, sino que intercambian ideas, actividades, programación".

Por ello, ha estimado que es "enriquecedor" contar con las profesionales que las regentan para que intercambien sus opiniones, vivencias y fórmulas de trabajo.

"EL INFINITO EN UN JUNCO", TRADUCIDO A 43 LENGUAS

Por otro lado, Irene Vallejo ha señalado que ahora está "muy centrada" en la promoción de las traducciones de 'El infinito en un junco', que se ha publicado en 43 lenguas, lo que exige "muchos viajes para acompañar el libro en los distintos idiomas".

Por tanto, aunque tiene un proyecto de otro libro, "una idea", ha apuntado que será a partir del año que viene cuando se centre más en el trabajo de escritura.

No obstante, Vallejo ha resaltado que ha sido una experiencia "hermosa" descubrir que existe "una comunidad lectora universal", que está "en todos los países, en todos los idiomas, en todas las culturas".

"A pesar de que nos decían que la lectura se acababa y que las pantallas la estaban arrinconando, esa comunidad, que no es una mayoría pero es una inmensa minoría, sigue viva en todas partes y creo que es importante nutrirla y crear oportunidades para quien realmente ame ese encuentro con los libros", ha concluido.