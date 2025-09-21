La Escuela Municipal de Teatro acercará las artes escénicas con los nuevos cursos del programa EMTZ Abierta

Cartel de la oferta de cursos de la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

La Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza busca acercarse a toda la ciudadanía con seis nuevos cursos monográficos que abarcan desde la iniciación a la interpretación hasta la danza escénica o el teatro musical.

Con el título de EMTZ Abierta, esta nueva programación está diseñada para que las personas interesadas puedan explorar nuevas herramientas expresivas y creativas.

Los cursos están abiertos a personas mayores de 16 años sin límite de edad, con una formación flexible que pretende llegar a diferentes sectores de la población. Para ello, contarán con sesiones de mañana y tarde en las instalaciones de la Escuela Municipal de Teatro --calle Domingo Miral, 5--.

Las inscripciones, que comienzan este lunes, se podrán realizar hasta el 1 de octubre a través del correo electrónico escuelateatroinscripciones@zaragoza.es.

Así, las personas que quieran acercarse por primera vez a la interpretación podrán hacerlo con el curso de iniciación, que se desarrollará de octubre a mayo. Con dos horas por semana, los participantes podrán conocer los entresijos de este arte, además de experimentar con la voz y la expresión corporal.

Se formarán tres grupos, los lunes de 18.00 a 20.00 horas, los miércoles de 11 a 13 horas y ese mismo día, de 18.00 a 20.00 horas.

'El latido y la palabra' es el título del curso de escritura dramática, que permitirá poner en práctica distintas propuestas para un mejor conocimiento de los resortes que vertebran un texto.

Con él, los participantes adquirirán las herramientas para escribir un texto dramático, que les permitirá elaborar una obra breve. Las clases se impartirán los jueves, divididas en dos grupos, de 12.30 horas a 14.30 horas y de 18.00 horas a 20.00 horas.

ESGRIMA ESCÉNICA

Las peleas con espadas son habituales en el teatro clásico, pero poderlas realizar con realismo y seguridad es difícil. Para mejorar en esta habilidad se oferta el curso de esgrima escénica, que permitirá que sus alumnos aprendan sobre los movimientos de ataque y defensa o la forma de moverse por el escenario.

Se formarán dos grupos: uno los lunes y otro los miércoles, ambos de 18.00 horas a 20.00ras. Los fans de los musicales podrán descubrir este género desde dentro con el curso que se desarrollará los jueves, de 17.30 horas a 20.30 horas.

En él, se aprenderá sobre interpretación, danza, expresión corporal y canto, además de desarrollar las capacidades expresivas de los participantes para abordar diferentes personajes.

Y quienes prefieran expresarse a través del baile, el curso de danza y movimiento creativo les permitirá explorar sus posibilidades a través de este arte. No es necesaria experiencia previa, solo ganas de disfrutar, soltarse y liberar tensiones. Esta formación se realizará los martes de 18.00 horas a 20.00 horas.

HABLAR EN PÚBLICO SIN MIEDOS

Un curso interesante dentro y fuera del escenario es de dedicado a hablar en público. Su objetivo es que su alumnado supere sus miedos, mejore sus habilidades comunicativas y descubra sus fortalezas, que le permitan empatizar con los oyentes, a través del lenguaje verbal y no verbal.

Este taller tendrá dos ediciones, del 6 de octubre al 9 de febrero y del 16 de febrero al 25 de mayo. En ambas, el horario de realización será los lunes de 18.00 horas a 20.00 horas.

Las formaciones tienen un precio de 65 euros por curso, excepto el de teatro musical, que asciende a 85 euros y el dedicado a hablar en público, con un coste de 45 euros cada edición.