España se consolida como un referente mundial en la investigación sobre dinosaurios estegosaurios

Ilustración de Dacentrurus. - FUNDACIÓN DINÓPOLIS/ADRIÁN BLÁZQUEZ

TERUEL 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Profesionales de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis y el Museo Paleontológico de Alpuente han realizado una investigación publicada en la revista científica 'Paleontología Electronica', consolidando así a España como un referente mundial en la investigación sobre dinosaurios estegosaurios.

En el artículo se describen nuevos fósiles de dinosaurios estegosaurios procedentes de varios yacimientos ubicados en los municipios de El Castellar, Jabaloyas, Monteagudo del Castillo, Mora de Rubielos y Riodeva (Teruel, España), así como en Alpuente (Valencia, España).

Asimismo, se revisa en detalle todo el registro fósil anteriormente conocido de este tipo de dinosaurios en el centro-este de la península ibérica. Los estegosaurios se caracterizan principalmente por alimentarse de plantas, desplazarse de forma cuadrúpeda y exhibir dos hileras de placas y/o púas desde el inicio del cuello hasta el final de la cola.

La investigación aporta información relevante y novedosa sobre la diversidad y la ecología de estos emblemáticos e icónicos dinosaurios durante el Jurásico Superior, hace aproximadamente unos 150-145 millones de años.

El investigador de la Fundación Dinópolis y primer autor del artículo, Sergio Sánchez Fenollosa, ha señalado que "el estudio de nuevos fósiles, junto con la revisión de todo el registro conocido en Teruel y Valencia, nos ha permitido profundizar en el entendimiento de los estegosaurios que habitaron los ecosistemas jurásicos costeros del este de Iberia. Hasta la fecha, el linaje de los dacentrurinos es el único identificado".

"La abundancia de fósiles de este grupo, cuyo representante principal es Dacentrurus, sugiere que fue abundante en dichos ecosistemas. La ausencia de otros grupos de estegosaurios presentes en otras regiones de Laurasia, como los estegosaurinos -cuyo representante principal es Stegosaurus-, puede deberse a que vivieron en ambientes más continentales, lejos de las zonas próximas a la costa como las que originaron los sedimentos con los yacimientos de los fósiles analizados", ha añadido.

Los fósiles estudiados han sido asignados a la especie Dacentrurus armatus, así como a los grupos Dacentrurinae, Neostegosauria, Stegosauridae y Stegosauria, en función de los diferentes yacimientos y características de los ejemplares.

Por su parte, la directora del Museo Paleontológico de Alpuente y coautora de la publicación, Maite Suñer, ha subrayado la importancia de algunos de los fósiles revisados: "En esta investigación hemos estudiado de nuevo y en detalle el material clásico de la comarca de Los Serranos, que representan los primeros restos de estegosaurios documentados en España a finales del siglo XX. A partir de la información que contamos actualmente, su revisión ha permitido reinterpretar algunos de estos fósiles y confirmar varias de las hipótesis en las que se venía trabajando".

El director-gerente de la Fundación Dinópolis y coautor de este artículo, Alberto Cobos, ha incidido en que "la excepcional abundancia y conservación del registro fósil, tanto de huesos como de huellas, de este tipo de dinosaurios con placas en el centro-este peninsular, sitúa a España como uno de los países más importantes del mundo para el estudio de los emblemáticos estegosaurios".

"Esta investigación refuerza el papel de las provincias de Teruel y Valencia como enclaves fundamentales para comprender la evolución y diversidad de los dinosaurios en Europa durante el Jurásico Superior", ha añadido.

PUBLICACIÓN

El artículo científico se ha publicado en la revista internacional estadounidense 'Paleontología Electronica' y se titula The plated dinosaurs (Ornithischia, Stegosauria) of eastern Iberia (Spain): Taxonomy, diversity, and ecology.

Los autores son los paleontólogos de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis Sergio Sánchez Fenollosa y Alberto Cobos, y la paleontóloga del Museo Paleontológico de Alpuente, Maite Suñer.

El artículo está disponible en acceso abierto en: 'https://doi.org/10.26879/1637'. Esta publicación forma parte de las investigaciones del Grupo de Investigación E04-23R FOCONTUR, financiado por el Gobierno de Aragón, y de la Unidad de Paleontología de Teruel, financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Gobierno de España).

Además, cuenta con el respaldo del proyecto PID2024-162804NB-I00 a través del MICIU/AEI/10.13039/501100011033/FEDER, UE.