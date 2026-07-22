Estabilizado el incendio de Ejulve (Teruel) tras calcinar 1.400 hectáreas

Incendio de Ejulve (Teruel) - FABIAN SIMON

TERUEL 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de Ejulve (Teruel) se ha estabilizado a las 21.30 horas de este miércoles después de haber evolucionado favorablemente a lo largo de esta jornada, según ha informado el Gobierno de Aragón.

Durante la noche, continuarán las labores de extinción con cinco brigadas terrestres, cinco autobombas, una APN --red móvil para vigilar el incendio-- y una nodriza de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico en la mañana de este miércoles, el entorno del fuego ya se encontraba frío y permitía que los evacuados regresaran a sus casas. Al mismo tiempo, se descendía a Nivel Operativo 1 y se desmovilizaba a la UME, y se quedaban solo los medios del Gobierno regional con una serie de cuadrillas para continuar enfriando la zona.

Durante la tarde, ha quedado reabierta al tráfico la carretera A-1702 entre los puntos kilométricos 10 y 27, que permanecía cortada como consecuencia del incendio, y se han incorporado dos brigadas helitransportadas de Alcorisa y Teruel con sus helicópteros para continuar refrescando los puntos calientes.