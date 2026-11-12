Ester Blanco (Vox): "Prioridad nacional, remigración y desregulación son los tres pilares para sostener España"

La candidata al Congreso por Huesca, Ester Blanco, interviene en un acto previo al inicio oficial de la campaña electoral, a 12 de noviembre de 2026, en Huesca, Aragón (España). Los partidos políticos dan esta medianoche el pistoletazo de salida a la camp - Verónica Lacasa - Europa Press

HUESCA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox al Congreso por la provincia de Huesca, Ester Blanco, ha afirmado que el líder de la formación, Santiago Abascal, "es quien va a transformar la esperanza en una realidad para España" y ha subrayado que "la prioridad nacional, la desregulación y la remigración son los tres"pilares para sostener un plano, que en este caso es España".

Así lo ha expresado este jueves durante su intervención en un acto de precampaña que se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Huesca, en el que también han participado el presidente de Vox, Santiago Abascal, el vocal del CEN y vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, y el presidente del Comité Ejecutivo Provincial en Huesca, Francisco Casarrubio.

"Esta noche no estamos aquí para hablar de la siembra. Estamos aquí porque ha llegado el amanecer en la cosecha. Ha llegado el momento de recoger lo que durante años se ha cultivado con esfuerzo, perseverancia y confianza, a pesar de las duras tormentas", ha afirmado Blanco.

Asimismo, la candidata de Vox al Congreso por Huesca ha lamentado que "los diferentes gobiernos han condenado a miles de jóvenes españoles a renunciar a proyectos de vida", dado que "las familias tienen que destinar gran parte de sus ingresos al alquiler". En consecuencia, "miles de compatriotas ven imposible comprar una vivienda", ha apostillado.

SEGURIDAD

Al mismo tiempo, se ha referido a que "la seguridad es una condición básica para la libertad, para vivir con tranquilidad en nuestros barrios".

"Yo misma he sufrido dos episodios en los que me siguieron cuando regresaba a mi taller. No hablo de teorías ni de estadísticas lejanas; hablo de problemas que cualquier puede reconocer en su vida cotidiana", ha expuesto.

DOS SEMANAS

Por su parte, el vocal del CEN y vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha avanzado: "Vamos a desalojar al tirano de La Moncloa y quedan sólo dos semanas". Al mismo tiempo, ha cargado contra el Gobierno de España por "la entrada en Aragón de más de medio centenar de inmigrantes ilegales en las últimas horas, trasladados a Quicena y a Sabiñánigo, que sepamos".

Todo ello, en un proceso que ha calificado de "oscurantismo" por parte del Gobierno central, puesto que "ni siquiera se han puesto en contacto con el Gobierno de Aragón".

Ha recordado que "ganamos casi todos los recursos frente a los traslados individuales de menas", y ha calificado de "inhumanos" y de "canallas" a "quienes trafican con seres humanos". Frente a esta situación, Nolasco ha exclamado: "El único camino es la remigración".

"Remigración de todos los inmigrantes ilegales, de aquellos que están cometiendo delitos y de quienes vienen únicamente a vivir de las ayudas sociales que tanto necesitan los españoles", ha anotado Nolasco.

En consecuencia, también portavoz de Vox en las Cortes de Aragón ha reivindicado la "prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas y a la vivienda", así como la "eliminación de las partidas de cooperación exterior, como ya hemos hecho en el Gobierno de Aragón en el Presupuesto de 2027".

"Lo que decimos, lo hacemos; cumplimos con el programa electoral y se sorprenden de ello otros partidos que no están acostumbrados a cumplir lo que prometen", ha comparado, argumentando que "los recursos son finitos, de modo que hemos de destinarlos prioritariamente para los nuestros", ya que "hasta ahora, los españoles siempre han ido los últimos a la hora de optar a cualquier ayuda".

Por último, el presidente de VOX Huesca, Francisco Casarrubio, ha pronunciado: "El 29 de noviembre se decide entre la decadencia o por el contrario emprender un camino de prosperidad y de una España fuerte y segura".