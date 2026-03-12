Eva Torres recuerda que la reforma del Camino del Vado "es muy demanda por los vecinos y una exigencia de Vox"

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, en la presentación de la reforma del Camino del Vado - VOX

ZARAGOZA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha recordado que la reforma del Camino del Vado y de sus servicios generales, en la margen izquierda, obedece a una "reivindicación" de los vecinos de hace muchos años y también a una exigencia de Vox en la negociación de los presupuestos municipales.

"La verdad --ha considerado Torres-- ha sido una reforma muy consensuada, con mucha participación vecinal. Se ha contado con la Asociación de Vecinos de Barrio de Jesús y creemos que van a estar los vecinos muy satisfechos con esta reforma integral, que va a cambiar el entorno y que les va a hacer la vida más fácil en el día a día".

Torres ha realizado estas declaraciones en la presentación de la remodelación que se va a hacer, a propuesta de VOX, del Camino del Vado y se ha mostrado convencida de que son los vecinos de los barrios quienes "mejor conocen cuáles son sus necesidades y mejor pueden proponer actuaciones" al Ayuntamiento de Zaragoza. "Nosotros queremos ser la voz de los barrios en el Ayuntamiento de la capital aragonesa".

En su intervención ha comentado que hay otras reformas en otros distritos como Santa Isabel, Miralbueno o Casco Histórico, que desde Vox irán anunciando. "Estamos muy satisfechos, con ganas de que comience ya esa reforma que seguramente podremos ver en el primer o segundo trimestre del año que viene terminada", ha añadido la portavoz de Vox.

ACTUACIONES EN CAMINO DEL VADO

Las actuaciones en el Camino del Vado serán, sobre todo, en la acera de los impares, donde se creará una acera mucho más amplia, tendrá iluminación nueva, y habrá más arbolado, en concreto 22 nuevos ejemplares, ha avanzado Eva Torres.

"Creemos que va a ser un entorno mucho más accesible y amigable, no solamente para los vecinos, sino también para todos los usuarios que puedan pasar por el Camino del Vado", ha finalizado la portavoz de Vox.