Eva Torres (Vox): Natalia Chueca debería girar el foco, salir del centro y fijarse un poco más en los barrios"

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, reunida con vecinos de Andrea Casamayor, en Las Fuentes, para conocer y buscar una solución a los problemas de esta zona este de la ciudad - VOX

ZARAGOZA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha indicado, tras reunirse con vecinos de Andrea Casamayor, en Las Fuentes, para conocer y buscar una solución a los problemas de esta zona este, que la alcaldesa, Natalia Chueca, "debería girar el foco, salir del centro de la ciudad y fijarse un poco más en los barrios".

Torres ha explicado que se ha acercado hasta este grupo de viviendas de Las Fuentes para "escuchar a los vecinos porque se sienten abandonados y han querido trasladarnos sus reivindicaciones".

En declaraciones a los medios de comunicación, Torres ha informado de que estos vecinos "están muy preocupados por el tema sanitario, un tema de salubridad, parece ser que tienen plaga de ratas, que incluso se encuentran en sus casas". "Hablaban de que había vecinos que se encontraban las ratas en sus propios armarios. Y tienen también un problema de abandono, de mantenimiento en estas zonas comunes", ha descrito.

Tras conocer este problema 'in situ' Torres ha anunciado que pedirá al Gobierno de la ciudad que "tome cartas en el asunto, que gire un poco el foco, que salga del centro de la ciudad y que se venga a los barrios y vea estas situaciones en las que se encuentran los vecinos que, lógicamente, reclaman una solución".

Torres ha abundado en que los vecinos piden "seguridad, mantenimiento y limpieza, que son los grandes problemas" que tienen muchos ciudadanos, muchos barrios como este, y que son, además, problemas "inherentes a estos barrios y que tiene que solucionarlos el Ayuntamiento de Zaragoza". Ha avanzado que Vox propondrá que el Ayuntamiento adopte alguna actuación, sobre todo con estas zonas comunes".

SEGURIDAD, PAVIMENTACIÓN, TUBERÍAS Y ARBOLADO

Eva Torres ha alertado de la situación en la que deben transitar los vecinos de esta "barriada" porque cuando llueve, con las aceras de tierra, "no se puede transitar porque, están abandonadas, hay muchos agujeros en el suelo, donde personas mayores pueden incluso tropezar y caerse, y están muy dejadas, no solamente por el mantenimiento que necesitan por parte del Ayuntamiento, sino también porque hay ciertas conductas incívicas que se tienen que corregir o ayudar a estos vecinos a corregirlas", ha instado.

Al respecto, ha comentado que hay vecinos de esta zona "dejan mucha basura, muchos residuos, electrodomésticos, sillas", y otros vecinos están pidiendo ayuda para corregir esas conductas incívicas.

"En definitiva, se quejan de lo que pasa en muchas otras partes de Zaragoza, como es la falta de limpieza y de mantenimiento. Hay que escucharles y ayudarles a poner remedio", ha estimado.

Otra queja que le han trasladado es la falta de seguridad, "aunque parece ser que tienen iluminación, por la noche hay puntos concretos dentro del grupo de viviendas donde hay falta de seguridad, donde se reúnen grupos de personas que les producen cierta inseguridad a los vecinos".

Asimismo, están preocupados por los árboles, que son muy grandes, de gran porte e incluso se puede observar que hay zonas perimetradas para evitar riesgos a los vecinos, porque ya se ha caído algún árbol y están muy próximos a las propias viviendas y a los propios tejados.

Por ello, ha opinado que también "habría que pensar en tener una actuación con estos árboles que, además, tienen unas raíces muy grandes, que han producido también problemas con las tuberías de aguas fecales, aunque que parece que ese asunto ya está algo solucionado, pero todavía pueden producirse roturas, porque estas viviendas se construyeron en los años 50", ha concluido Eva Torres.