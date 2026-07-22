La evolución del incendio de Ejulve (Teruel) permite que los evacuados vuelvan a sus casas y que se retire la UME

El incendio de Ejulve ha afectado a unas 1.400 hectáreas. - FABIAN SIMON

TERUEL 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de Ejulve, en la provincia de Teruel, ha evolucionado "muy bien" durante toda la noche, prácticamente todo el entorno del incendio ya está frío, lo que permitirá que los evacuados regresen a sus casas. Además, se ha pasado al Nivel Operativo 1 y se ha desmovilizado a la la UME. Se han quedado los medios propios del Gobierno de Aragón con una serie de cuadrillas para seguir enfriando la zona.

Se espera que todos los vecinos de Molinos y las pedanías de La Cañadilla y Cirujera que estaban evacuados puedan volver a sus casas durante la mañana de este miércoles. Se ha acordado también la reapertura de la carretera A-2403 y prevé abrir igualmente la A-1702 entre los puntos kilométricos 10 y 29 una vez concluyan las revisiones de seguridad que se están llevando a cabo.

Asimismo, se va a estar muy pendiente de las horas centrales del día porque se esperan vientos fuertes y también bastante calor, pero "entendemos que con las brigadas se puede ir avanzando en la extinción definitiva o en la estabilización definitiva del incendio", ha informado el consejero de Consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro.

Tras la reunión del CECOPI de este miércoles por la mañana, Bermúdez de Castro ha explicado que la cifra de 1.400 hectáreas quemadas puede no ser la definitiva porque hay zonas centrales del perímetro sin arder.

ORÉS

Con respecto al incendio de Orés, en la Comarca de las Cinco Villas, el consejero ha indicado que a lo largo de esta jornada se va a mirar la residencia que falta por abrir para que los residentes puedan volver.

El operativo de regreso a la residencia se llevará a cabo con la Cruz Roja y con los servicios sociales del Gobierno de Aragón, pero una vez revisada y de forma progresiva, ha precisado.