La Junta de Andalucía cambia a sus delegados provinciales de Almería, Huelva y Jaén y renueva a los otros cinco

Archivo - El alcalde y presidente del PP de El Ejido, Francisco Góngora, atiende a los medios antes de visitar una explotación agrícola en El Ejido (Almería). (Foto de archivo). - Marian León - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado en su reunión de este miércoles, 22 de julio, los nombramientos de sus delegados en las ocho provincias, con cambios en las de Almería, Huelva y Jaén, donde van a asumir el cargo, respectivamente, el hasta ahora alcalde de El Ejido, Francisco Góngora; la secretaria general del PP provincial de Huelva, Berta Centeno, y el presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo, en la que ha confirmado que como delegados de la Junta en las restantes cinco provincias andaluzas continuarán quienes ya ocupaban esa responsabilidad al finalizar la anterior legislatura.

Se trata de Mercedes Colombo en Cádiz, de Adolfo Molina en Córdoba, de Antonio Jesús Granados en Granada, de Patricia Navarro en Málaga y de Ricardo Sánchez en Sevilla.

Con su nombramiento como delegado del Gobierno andaluz en Almería, Francisco Góngora tendrá que dejar la alcaldía de El Ejido por incompatibilidad con su nueva responsabilidad, al igual que Berta Centeno y Erik Domínguez tendrán que renunciar a sus escaños en el Parlamento andaluz que revalidaron en las pasadas elecciones autonómicas del 17 de mayo.

Francisco Góngora releva como delegado de la Junta en Almería a Aránzazu Martín, mientras que Berta Centeno sustituye en Huelva a José Manuel Correa, y Erik Domínguez a Jesús Estrella, a quien a su vez había sustituido en funciones Ana Mata después de que éste se presentara como candidato del PP por la provincia de Jaén a las pasadas elecciones autonómicas, por la que ha obtenido escaño en el Parlamento.

La vicepresidenta y consejera portavoz de la Junta ha trasladado su "más sincera enhorabuena" a los delegados y el "deseo de que acierten en sus decisiones", porque con ellas "ganarán las ocho provincias andaluzas", según ha subrayado.