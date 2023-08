Éxito de participación en la VII edición del cross nocturno Full Moon de Villanúa

VILLANÚA (HUESCA), 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El corredor Enaitz López ha logrado, la pasada madrugada, el triunfo en categoría masculina del cross nocturno Full Moon con un tiempo de 18 minutos.

Gorka Simón y Carlos Alonso han llegado en segunda y tercera posición, respectivamente, con unos cronos de 18 minutos y 29 segundos y 19 minutos y 45 segundos. López ha señalado en la línea de meta: "La carrera ha sido complicada porque mis rivales no me lo han puesto fácil, pero al final he logrado imponer un buen ritmo y me he podido distanciar de ellos en el último tramo de la carrera".

Por su parte la triatleta de élite Irene Moro, con un crono de 20 minutos y 4 segundos, ha conseguido el triunfo en categoría femenina. Le han seguido Lorena Campomar, con un tiempo de 22:34, y Loreto García con 23:38. La corredora del club zaragozano Stadium Casablanca, actual campeona de Aragón de duatlón, campeona de España de triatlón cross en categoría junior y componente del equipo nacional, no ha tenido rival en una prueba que ha dominado de principio a fin.

Moro se encuentra en plena temporada de triatlón. Tras cruzar la línea de meta ha reconocido que esta circunstancia le ha permitido llegar a la carrera de Villanúa en unas inmejorables condiciones: "Me encuentro en muy buen estado de forma y la Full Moon me la he planteado como una parte más de mi preparación y entrenamiento".

Ángel Varela, coordinador de deportes de Villanúa, ha valorado como un "éxito", esta séptima edición del cross nocturno, al superar ampliamente el número de inscritos respecto a la anterior edición. "Hemos subido el registro del año pasado, así es que estamos muy satisfechos. El objetivo es ir creciendo poco a poco", ha añadido.

La carrera de Villanúa ha cumplido un año más con su carácter transversal. Es una prueba en la que conviven deportistas de élite con simples aficionados que solamente aspiran a vivir la experiencia única de correr por la noche guiados por su frontal luminoso. Es una prueba breve pero explosiva. Su recorrido de 5 kilómetros transcurre por una zona llana, pero mixta, con tramos de tierra y piedras, y por el interior del hermoso bosque de pinos de El Juncaral. El recorrido completa el itinerario del popular Paseo El Juncaral, regresando al Ecoparque a través de la Cabañera, que es también Camino de Santiago.

Después de la Full Moon, Villanúa tiene nuevas citas en su intenso calendario deportivo. El próximo sábado, 12 de agosto, se ha programado El Muro, la que ya se conoce como la carrera más diferente del Pirineo, que se desarrolla en las 28 gradas del barranco de El Lierde, construidas en su día para su canalización.

El 19 de agosto llegará una de las clásicas del verano en el Pirineo aragonés, la popular Subida a la Fuente del Paco, una carrera de montaña sobre un circuito 60% pista de tierra, 22% de senda y 18% asfalto, que este año celebrará la 19 edición.

El 26 de agosto se celebrará en el circuito de Pump Track de Villanúa, uno de los que reúne mejores condiciones de todo Aragón, una prueba de la Copa de Aragón de esta disciplina, que es una de las que ha experimentado mayor progresión de cuantas se agrupan en la federación de ciclismo.

Y finalmente, el 17 de septiembre se celebrarán en Villanúa cuatro competiciones del máximo nivel sobre tres circuitos: la ya clásica 2KV Collarada --con sus dos modalidades: 'Puyar nomás', que será también por primera vez prueba puntuable para el prestigioso circuito internacional VK OPEN Championships; la 'Puyar y Baxar'-- y el Campeonato de España de Kilómetro Vertical. Se espera la participación de cerca de 450 corredores del máximo nivel tanto nacionales como extranjeros.