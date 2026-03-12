Expertos internacionales reflexionan sobre el papel del patrimonio cultural en el turismo sostenible

Inauguración del foro 'Patrimonio mundial y turismo: una unión imbatible' en La Seo de Zaragoza - DANI MARCOS

ZARAGOZA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza se convierte en la capital mundial del arte mudéjar con la celebración de un foro que reúne estos días a expertos internacionales para reflexionar sobre el papel del patrimonio cultural en el turismo sostenible. Lo harán con un programa de ponencias y conferencias que tendrá lugar en los tres monumentos más representativos de este arte de la ciudad, como son la catedral de la Seo, el Palacio de la Aljafería y la iglesia de San Pablo.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha participado en la inauguración de estas jornadas organizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza con la colaboración de ONU del Turismo, con las que se conmemora el 25 aniversario de la declaración del arte mudéjar como Patrimonio Mundial de la Unesco y que, según ha anunciado, será el primero de una serie de actividades culturales y turísticas que se celebrarán a lo largo de este año.

Colabora también el Europe Innovation and Technologie (EIT) Culture and Creativity y participarán esos expertos internacionales como Fabio Palma, Kerstin Manz, Jordi Tresserras o Mar de Miguel.

Chueca ha estado acompañada por la consejera municipal de Turismo, Sara Fernández, quien ha dado la bienvenida a los asistentes reunidos en La Seo, dando paso a la inauguración en la que, además de la regidora, ha participado también el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano, y el director general de Turespaña, Miguel Sanz.

A continuación, y tras una visita guiada por La Seo, se ha celebrado en el museo Alma Mater la conferencia 'Patrimonio, Cultura y Turismo: Relaciones e interacciones' con la participación del coordinador del Programa de Ética, Cultura y Responsabilidad Social de la ONU Turismo, Igor Stefanovic. Han intervenido también representantes de las ciudades invitadas, como el teniente de alcalde de Kosice (Eslovaquia), Marcel Gibóda; la jefa de Comunicación y Marca de la Oficina de Turismo de Colonia, Claudia Neumann; o el director General de Turismo de Sevilla, Juanjo Domínguez. El programa continuará hasta el día 13 de marzo.

DECLARACIÓN DE LA UNESCO

En 2001 la Unesco declara Patrimonio Mundial el arte mudéjar de tres joyas arquitectónicas de la capital aragonesa. El muro exterior de la parroquieta de San Miguel Arcángel, anexa a la catedral de la Seo, está considerada una de las obras cumbre del mudéjar aragonés, al igual que el Palacio de la Aljafería, una de las cimas del arte hispanomulsumán.

Conocida como la tercera catedral de Zaragoza y construida en el siglo XIV, la iglesia de San Pablo es el único conjunto arquitectónico de Zaragoza declarado en su totalidad Patrimonio Mundial por la Unesco.

Destaca su retablo mayor, su singular claustro y la torre de estilo gótico-mudéjar, un excelente mirador de 66 metros de altura en el corazón de la ciudad.

AGENDA INTERNACIONAL

Con el título 'Patrimonio mundial y turismo: una unión imbatible', este foro forma parte de la programación oficial de ONU Turismo para el año 2026, lo que refuerza la proyección internacional de Zaragoza y su posicionamiento como ciudad comprometida con un modelo de turismo basado en la cultura, la conservación del patrimonio y la sostenibilidad.

La inclusión del encuentro en esta agenda internacional sitúa a Zaragoza como espacio de referencia para el debate global sobre los destinos patrimoniales.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha indicado que Zaragoza afronta un año "clave" para la proyección cultural y turística y este foro es una de las "grandes citas" de la programación, un encuentro internacional que "sitúa a la ciudad en el centro del debate sobre patrimonio, cultura y turismo sostenible", ha precisado.

Durante dos jornadas, el encuentro abordará tres grandes ejes: la relación entre turismo y patrimonio, los retos de la gestión turística en destinos patrimoniales y el valor del Patrimonio Mundial como herramienta de proyección internacional. El debate combinará ponencias, diálogos entre ciudades y formatos participativos.

El foro cuenta con la participación de representantes de ONU Turismo, Turespaña, el Ministerio de Cultura, expertos internacionales en patrimonio mundial, universidades y agentes culturales, así como ciudades invitadas como Colonia, Kosice, Valencia, Sevilla, Madrid, Debrecen, Burgos o Emilia Romagna, entre otras, favoreciendo el intercambio de conocimiento y experiencias a escala internacional.

OBJETIVOS

Para la consejera municipal de Educación, Cultura y Turismo, Sara Fernández, este foro cumple con los objetivos estratégicos del Ayuntamiento de Zaragoza.

En primer lugar, reivindica el valor del patrimonio mundial como motor de desarrollo turístico sostenible, "capaz de generar conocimiento, empleo y oportunidades, siempre desde el respeto y la conservación".

En segundo lugar, busca crear un espacio de diálogo internacional, en el que expertos, instituciones y ciudades puedan compartir experiencias y buenas prácticas. Y, por último, contribuye a "reforzar la proyección internacional de Zaragoza, situándola como un referente en turismo cultural y patrimonial".

Más allá de las sesiones de trabajo, los asistentes podrán conocer el arte de la ciudad con visitas guiadas a los monumentos, encuentros institucionales y actividades culturales.

Con la celebración de este foro, Zaragoza reafirma su compromiso con la protección, conservación y difusión de su patrimonio mundial y avanza en su objetivo de consolidarse como destino cultural de referencia en Europa y en el ámbito internacional, aprovechando el año 2026 como una oportunidad única para proyectar su legado histórico hacia el futuro.