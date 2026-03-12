Atacados e incendiados dos petroleros y un portacontenedores en el estrecho de Ormuz

Un mapa representa el golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz, Irán y el golfo de Omán - Europa Press/Contacto/Andre M. Chang

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades marítimas de Reino Unido han informado este jueves de nuevos ataques con misiles de origen desconocido en el estrecho de Ormuz, los cuales han alcanzado a dos petroleros, que han tenido que ser evacuados por cuenta de los incendios registrados a bordo, y un buque portacontenedores donde también se ha registrado un fuego, si bien menor.

En concreto, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha notificado un incidente a cinco millas náuticas (unos ocho kilómetros) al sur de la ciudad iraquí de Basora, donde dos buques petroleros han sido objeto de ataques que han provocado incendios a bordo de las embarcaciones.

"Todos los miembros de la tripulación han sido evacuados", ha precisado el centro de operaciones, agregando que, por el momento, no se ha informado de "ningún impacto medioambiental" derivado de los estragos de los referidos ataques.

Por otra parte, a 35 millas náuticas (casi 65 kilómetros) al norte de Jebel Ali, en Emiratos Árabes Unidos, otro misil ha alcanzado a un portacontenedores, provocando un "pequeño incendio" a bordo. De dicho ataque, pese a que la tripulación "se encuentra a salvo", no ha sido posible realizar una "evaluación completa" de daños, dado que la oscuridad lo ha dificultado.

Mientras las autoridades investigan las circunstancias en que han acontecido estos hechos, el centro de operaciones de comercio marítimo ha instado a los buques que naveguen en la zona a hacerlo "con precaución", así como a comunicar "cualquier actividad sospechosa" detectada.

Cabe recordar que este miércoles se registraron ataques contra otros tres buques, en medio de la escalada bélica en la región, producto de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias de éste ante estas agresiones.

Esas hostilidades, a su vez, han generado un impacto sobre el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, enclave estratégico por el cual circula alrededor de una cuarta parte del comercio marítimo mundial del petróleo, así como un volumen importante de gas natural licuado y fertilizantes.

En la noche de este mismo miércoles, el precio del barril de Brent, referencia en los mercados europeos, ha vuelto a superar los 100 dólares, según ha informado la agencia Bloomberg, después de que Omán decidiera retirar todos sus buques de su principal terminal petrolera de exportación y dos petroleros fueran blanco de ataques en aguas iraquíes.

La casi paralización del tráfico marítimo en Ormuz ha obligado a los productores del Golfo a reducir la producción, desatando, al mismo tiempo, una importante escalada del precio del crudo y gas natural. Ello ha motivado que Estados Unidos haya anunciado la liberación de 172 millones de barriles a fin de compensar dicha subida.