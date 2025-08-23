AÍNSA (HUESCA), 23 (EUROPA PRESS)

La Expoferia de Sobrarbe cumple 40 años de trayectoria ensalzando el valor y la continuidad de sus orígenes. Tanto es así que su lema de 2025, 'Expoferia de Sobrarbe, saber y sabor en Aínsa desde 1986', pretende poner de relieve a quienes la pusieron en marcha y supieron hacer de la cita un evento diferenciador encaminado a promocionar al sector primario local.

Nuevamente se concentrarán en la explanada del Castillo más de un centenar de expositores, mientras que las charlas, las degustaciones, los concursos de ganado, las actividades infantiles o la comida-subasta completan una programación que se repartirá del 5 al 7 de septiembre.

"La Expoferia de Sobrarbe nació hace 40 años gracias al empeño de un grupo de personas por mantener las tradiciones del municipio. Tenemos imágenes de 1948 en las que ya se celebraba una feria durante la fiesta de Aínsa, en concreto el 14 de septiembre. Este hecho, el de mantener las tradiciones, siento que se ha mantenido muy presente en cada edición", destaca la concejala del ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe y coordinadora de la Expoferia Susana Pérez.

"En esta edición especial hemos querido recoger testimonios de personas que han trabajado desde sus inicios, como homenaje a todas y todos los que han pasado. A los ganaderos y productores agroalimentarios, al Comité Organizador de la Feria, al personal del ayuntamiento, a la incansable brigada, y al alma del las ferias de este ayuntamiento durante muchos años José Antonio Murillo, director de la Expoferia, firme defensor del territorio y del patrimonio de Sobrarbe", continúa.

REVISTA PARA EL RECUERDO

Para dar voz y presencia a todas esas personas, incluidos alcaldes, concejales y colaboradores que ya no están, el Ayuntamiento altoaragonés ha editado una pequeña revista a modo de anecdotario que recoge los primeros pasos de la longeva cita.

José Luis Sierra Lafuerza como alcalde, tristemente fallecido, y quien estuviera de presidente en la Cooperativa de Sobrarbe, Mario Cosculluela, fueron dos de los eslabones clave.

También, José Manuel Broto, trabajador de la Cooperativa, cuyo empuje ha sido fundamental desde la primera edición hasta llegar a nuestros días, el concejal José María Castillo y el también fallecido José Antonio Murillo, director de la Expoferia durante más de veinte años, tienen su lugar en esas líneas que servirán, al mismo tiempo, para exponer al público un recorrido visual sobre la historia de la feria.

Los recuerdos de los años en que se hizo en la Plaza Mayor y en el tramo comprendido entre la Plaza y el Castillo, se entremezclan con los inicios del evento en su emplazamiento actual, en la propia explanada del Castillo, cuando la cita empezó a crecer, y fue necesario limpiar y acondicionar un espacio que hasta el momento estaba abandonado.

Los concejales de la época recuerdan cómo hubo que habilitar el acceso, pues no se podía acceder con camiones al interior, y la reconstrucción de la sala caballerizas, que a finales de los 80 estaba completamente hundida.

Nadie imaginó entonces que aquellos avances darían pie a la revalorización de uno de los mayores recursos patrimoniales del pueblo: el recinto amurallado y el impresionante mirador hacia el Pirineo, desde el que ahora miles de turistas se fotografían cada temporada.

"La feria nació para dar visibilidad e impulso a los productores y ganaderos locales. Nos cuentan que ya entonces había un gran interés por la venta directa, un asunto en el que seguimos inmersos y que empieza a dar sus frutos", concluye Pérez, asegurando que "40 años después recogemos el testigo de seguir trabajando en la Expoferia de Sobrarbe, con la filosofía de los inicios y poniendo la mirada en el futuro para seguir sumando años a este emblemático evento".