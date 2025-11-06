Una exposición en el Centro de Historias celebra los 175 años de la Policía Local de Zaragoza

Inauguración de la exposición en el Centro de Historias sobre los 175 años de la Policía Local de Zaragoza - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha inaugurado la exposición "175 años a tu servicio. Policía Zaragoza", una muestra que conmemora el 175 aniversario de la Policía Local y que ofrece un recorrido histórico por la evolución, la organización y el trabajo cotidiano de este cuerpo municipal, siempre al servicio de la ciudadanía.

La exposición, instalada en el Centro de Historias de Zaragoza, se enmarca en el programa de actos conmemorativos de este aniversario, que durante todo 2025 incluye eventos, publicaciones y actividades para acercar la labor de la Policía Local a los zaragozanos.

Durante el acto de inauguración, en el que ha participado el superintendente de la Policía Local, Antonio Blas Soriano y el consejero municipal de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, quien ha destacado que "es un día de orgullo para Zaragoza, porque se rinde homenaje a una institución que ha caminado, paso a paso, junto a la ciudad durante 175 años".

También ha señalado que "esta exposición abre las puertas de la Policía Local a la ciudadanía, mostrando con transparencia y cercanía su historia, su evolución y su compromiso permanente con la seguridad y la convivencia".

LA EXPOSICIÓN

Desde su creación en 1850 como Guardia Municipal, la Policía Local de Zaragoza ha acompañado la transformación social y urbana de la capital aragonesa. La muestra ofrece un viaje a través de documentos originales, uniformes históricos, material técnico y vehículos, que ilustran su desarrollo desde los primeros sables del siglo XIX hasta los modernos equipos tecnológicos que hoy utilizan los agentes.

El visitante podrá recorrer ocho zonas temáticas que explican el origen de la institución, su evolución organizativa, los distintos uniformes, las unidades especializadas, los cuarteles y medios materiales, así como la gran variedad de funciones que desempeña el cuerpo: desde la regulación del tráfico y la protección ambiental hasta la asistencia ciudadana y la prevención de emergencias.

Durante la inauguración, se ha subrayado que "esta exposición no es solo una mirada al pasado, sino una celebración del presente y una proyección hacia el futuro", y que "detrás de cada uniforme hay una historia de servicio, de compromiso y de entrega a la ciudad".

Uno de los mensajes centrales del aniversario es la importancia de la Policía Local como garante de la libertad y la convivencia. En palabras del representante municipal, "no hay libertad sin seguridad, y no hay convivencia sin respeto a las normas. La Policía Local es garante de ambas: de la libertad que se construye cada día en nuestras calles seguras, y de la convivencia que nace del cumplimiento de nuestras ordenanzas municipales, como la de limpieza que actualmente estamos revisando".

Además, Lorén ha querido realzar la labor diaria de los agentes: "La Policía Local trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, para proteger a las personas, regular el tráfico, asistir en emergencias y contribuir a una Zaragoza más segura, más ordenada y más humana".

"CONOCER Y VALORAR"

La exposición "175 años a tu servicio. Policía Zaragoza" se puede visitar en el Centro de Historias, ubicado en la plaza San Agustín, 2 en horario de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 10.00 a 14.30 horas. Los lunes permanecerá cerrada.

Además, la muestra está abierta a visitas de grupos escolares, que podrán recorrer sus ocho zonas expositivas de forma guiada y conocer de cerca la historia, las funciones y los valores de la Policía Local de Zaragoza.

Esta exposición es, en definitiva, una invitación a conocer, reconocer y valorar la trayectoria de un cuerpo que lleva 175 años al servicio de Zaragoza. Tal como ha destacado el consejero Lorén, "una ciudad segura es una ciudad libre, y una ciudad libre es una ciudad que convive en paz. Ese es el espíritu de nuestra Policía Local y el mejor legado de estos 175 años de historia compartida".