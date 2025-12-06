La exposición sobre Goya cumple un año en La Aljafería: "Ha sido una sinergia porque han ganado los dos"

La presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, posa junto a retratos pintados por Goya. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Goya, del Museo al Palacio', fruto de la colaboración entre el Gobierno de Aragón y las Cortes de Aragón, cumple un año en La Aljafería con "récord de visitantes", incrementando, asimismo, el "foco de atracción" de este emblemático momunento gracias a la presencia de obra del pintor de Fuendetodos. En definitiva, "ha sido una sinergia porque han ganado los dos", ha reconocido la presidenta del Parlamento autonómico, Marta Fernández.

"Hemos potenciado el patrimonio, el monumento --La Aljafería-- trayendo la exposición de Goya a la parte cristiana", ha expresado Fernández, en declaraciones a Europa Press.

Ha detallado que Goya "ha ganado porque lo hemos agrupado en seis salas para que se vea de manera más cómoda, en un recorrido cronológico por obras de toda su vida", y a su vez, la muestra ha servido de "foco de atracción" y ha atraído visitantes --más de 301.000 en su primer aniversario-- al Palacio de la Aljafería.

El busto de Goya realizado por Mariano Benlliure, que sirvió para crear la estatuilla de los Premios Goya, da la bienvenida al visitante, que pasa a adentrarse en la sala de Pedro IV, un espacio en constante cambio para garantizar la conservación de los grabados y piezas expuestas, en el que conocer el perfil grabador del genio aragonés y su colección de estampas.

Esta sala se dedica a la obra gráfica de Goya y en ella se ha acometido uno de los mayores retos técnicos de la exposición, puesto que se ha aprovechado la mesa de Pedro IV para exhibir sus estampas: "Es una mesa enorme y no hemos tenido que desmontarla, ni archivarla, ni sacarla, está totalmente cubierta", de manera que "todo el espacio expositivo no roza para nada" elementos de valor artístico y arquitectónico del Palacio, sino que "los realza", ha señalado la presidenta.

Durante todo el recorrido, destaca su "especial" museografía, diseñada por un equipo de expertos a nivel nacional, junto al equipo de las Cortes de Aragón, en la que dominan los colores naranja y azul "porque conjuntan con los techos y artesonados" de la parte cristiana, datada en el siglo XV, del Palacio de la Aljafería, ha agregado.

UN RECORRIDO "CRONOLÓGICO"

Los antecedentes de Goya están presentes en la muestra a través de obra de los hermanos Bayeu, de José Luzán y Martínez y Corrado Giaquinto; que invitan al visitante a avanzar hacia su etapa más temprana, en la que destaca su estancia en en Italia, admirando una edición facsímil digitalizada e interactiva del Cuaderno Italiano --dibujos--, o el boceto de 'Aníbal vencedor, que por primera vez miró Italia desde los Alpes', con el que concurrió al certamen internacional de pintura de la Academia de Parma.

Del mismo modo, las primeras pinturas de temática religiosa que hizo durante su juventud en la ciudad de Zaragoza, como la serie dedicada a la Virgen del Pilar, San Francisco Javier y otros santos, también ocupan un lugar destacado en la Sala del Tercer Taujel.

Quien esté interesado en un "recorrido cronológico" por la vida y evolución de la obra de Goya ha de visitar esta exposición: "Es imperativo", ha bromeado la presidenta de las Cortes de Aragón, para animar a acudir a aquellos que todavía no lo han hecho: "Que vengan y la difundan, seguro que repetirían porque tenemos el señuelo de la obra itinerante, que hace que se mantenga viva y dinámica".

ESPACIO "DESTACADO"

Entre los lugares más destacados del recorrido está el Salón del Trono, que acoge retratos de los reyes Carlos IV y María Luisa de Parma, del depósito del Museo del Prado, así como de Fernando VII, procedente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, todos ellos, de su etapa como pintor de corte.

No son las únicas obras relevantes de esta sala, ya que alberga, además, la obra invitada, a la que se dedica un espacio privilegiado. En la actualidad, puede contemplarse el 'Retrato de Luis de Borbón', de 1783 procedente de una colección particular, al que han precedido el 'Retrato de José de Cistué y Coll, barón de la Menglana', pintado por Goya en 1788, y el cuadro 'Virgen con el niño', un óleo sobre lienzo ejecutado entre 1772 y 1773, de propiedad particular.

En este punto, Marta Fernández ha agradecido a los propietarios de estas obras su "generosidad": "Por nada, por amor a la cultura nos han cedido estas obras, demostrando así el alto valor que le dan a esta exposición".

Para completar la faceta de Goya como retratista, la Sala de Santa Isabel ofrece una selección de pinturas para ámbito privado, entre las que sobresale la imagen dedicada a Don Luis María de Borbón y Vallabriga. También pueden observarse el retrato del duque de San Carlos o los de Juan Martín de Goicoechea, Gumersinda Goicoechea, su nuera, y Francisco Javier Goya, su hijo.

Cierra el recorrido, en las Salas de los Pasos Perdidos, su obra religiosa, uno de los grandes géneros abordados por el maestro pintor, con 'La Virgen con San Joaquín y Santa Ana', 'San Luis Gonzaga meditando ante un crucifijo' y 'Muerte de san Antonio Abad'. La última pieza es el busto de Goya de Félix Burriel.

"POTENCIAR" EL PALACIO

"No todos los parlamentos --autonómicos-- tienen la suerte de tener su sede en un monumento", como es el caso de las Cortes de Aragón, y desde el inicio de la legislatura "pensé que debíamos potenciarlo, porque "tiene su importancia desde el punto de vista institucional, pero también histórico y patrimonial", ha compartido Fernández.

Por ello, con el anuncio del Gobierno de Aragón del cierre del Museo de Zaragoza en noviembre de 2023, la presidenta de las Cortes de Aragón solicitó "con inmediatez" el traslado de la obra de Goya a la Aljafería mientras durasen las obras de remodelación.

Todo el trabajo desarrollado durante este periodo hasta la apertura estuvo respaldado por una comisión mixta, formada por personal especializado del Gobierno y de las Cortes de Aragón.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

De forma paralela y en previsión del "éxito" de la exposición, se idearon actividades complementarias que fusionasen la figura de Goya con La Aljafería, como escenario, y todo ello con música o gastronomía, ha comentado Marta Fernández.

En este sentido, 'Goya al natural. Sonidos y movimiento' sirvió para rendir homenaje a la figura del pintor a través de la música, la danza y la historia este verano, con conciertos del 3 al 12 de junio en el pórtico norte.

De esta manera, a través de eventos a precios asequibles, la zona histórica de la sede de las Cortes de Aragón se convirtió en un escenario público para impulsar la figura del artista de Fuendetodos, que pudieron disfrutar 150 personas por cada concierto.

Asimismo, los días 18 y 19 de septiembre la Aljafería se transformó en un enclave gastronómico para saborear la obra de Goya con 'La tapa entra en Palacio', un programa de charlas, música y tapas inspiradas en el legado del genio aragonés, que contó con la participación de la Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de la provincia de Zaragoza y de la dirección general de Innovación y Promoción Alimentaria del Gobierno de Aragón.

FUTURO CULTURAL

Marta Fernández ha anotado que uno de sus propósitos al llegar a la Presidencia de las Cortes de Aragón fue "reforzar" la actividad cultural en el Palacio de la Aljafería: "Este espacio está incluido en todos los recorridos turísticos de Zaragoza, pero si le pones un poco de atracción viene mucha más gente", ha referido, en alusión a la muestra sobre Goya.

"Queremos seguir trabajando en alguna actividad de primer orden para cuando Goya vuelva del Palacio al Museo", ha adelantado Fernández, argumentando que el espacio expositivo es "espectacular", tanto técnica como arquitectónicamente, de manera que "nuestra idea es no desmontarlo".