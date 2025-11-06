Una exposición con zapatos recuerda a las 120 personas que se han suicidio en Aragón en 2024

ZARAGOZA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exposición con 120 de zapatos recuerda a las personas que se han suicidado en Aragón en 2024 a las que se quiere rendir un tributo, al tiempo que concienciar a la población sobre los problemas de salud mental.

Un zapato por cada una de las 38 mujeres y un zapato por cada uno de los 82 hombres que en soledad decidieron terminar con su vida. El más joven tenía 15 años y el más mayor superaba los 90 años.

Se trata del Proyecto Huella, organizada por la Asociación MovEnRed, que consiste en una instalación urbana en forma de cubo transparente que alberga los pares de zapatos de quienes decidieron acabar con su vida en pasado año.

Ubicada en la plaza Aragón de Zaragoza, junto a la antigua Capitanía General, permanecerá hasta el 25 de noviembre con la finalidad es sensibilizar a la ciudadanía sobre la realidad del suicidio y su prevención.

A la inauguración de esta exposición, ha asistido la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, la presidenta de la Asociación MovEnRed, Isabel Irigoyen; la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno; representantes de la Universidad de Zaragoza, y la presidenta de la Asociación Paso a Paso, Pilar Cervera, que han estado arropados por numerosos viandantes que se han acercado a ver la instalación urbana.

"DRAMA"

En su intervención, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha aportado el dato de que el suicidio es la principal causa de fallecimiento entre las personas de 15 a 40 años. "Es un drama, que además, históricamente, se ha silenciado y por lo tanto es un drama que parece que no exista", ha lamentado.

Chueca ha comentado que se visibilizan otras causas "muy nobles, pero esta causa, el poder ayudar a que las personas que tienen un problema de salud mental, que al final son esos pensamientos suicidas los que luego desencadenan en ese suicidio, que esas personas que tienen ese problema no encuentren los cauces y los canales para poder buscar ayuda es realmente un problema social que se necesita abordar darle la misma importancia a la salud física que a la salud mental".

Por ello, ha argumentado la adhesión del Ayuntamiento de Zaragoza a esta iniciativa de MovEnRed en la cesión del espacio público para llevar a cabo "la mayor campaña de visibilización del problema del suicidio que se ha hecho nunca en España".

Ha abogado por trabajar juntos toda la sociedad para "romper tabúes, colaborar y visibilizar uno de los principales problemas que tiene la sociedad" y esta es la "mejor forma que hemos encontrado", ha apostillado.

Sobre la muestra ha descrito que es "muy simbólica, muy visual y de gran expectación" a lo que ayudara la ubicación para "despertar" el interés de este problema, que al final es el objetivo.

TRABAJAR JUNTOS

Tras recordar a las 120 personas que pusieron fin a sus vidas, se ha referido especialmente a las 2.400 que "tuvieron el pensamiento y que tienen ese problema" para que busquen ayuda y sean capaces de hablar y de encontrar los cauces para evitar que su vida finalice.

Chueca ha elogiado esta iniciativa de MovEnRed y al apoyo de todas las instituciones que colaboran en este proyecto. "Tenemos que trabajar entre todos en un problema que, hasta la fecha, no se ha visibilizado y que no tiene los cauces de apoyo social que debería de tener".

Para la alcaldesa, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene que ser "ejemplar, romper esa lanza y qué mejor forma que apoyar la campaña para hablar a la sociedad de este problema", ha considerado.

También ha reconocido que "se necesita poner más medios, visibilizar y que todas las personas sepan que existe una lacra social, un problema social que es la salud mental y el suicidio" que "no se puede seguir tapando, ni mirando para otro lado"

Por eso, ha aventurado que esta campaña "va a marcar un antes y un después", porque es "muy visual" y los 120 pares de zapatos que "ya no van a dejar huella de personas que ya no están entre nosotros, sin duda, no deja a nadie indiferente".

REALIDAD COMPLEJA Y SILENCIADA

La presidenta de la Asociación MovEnRed, Isabel Irigoyen, ha explicado que el suicidio es una realidad "muy compleja, silenciada que parece lejana". "Podría estar en la cabeza de uno de tus familiares, de tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo. Es una muerte no natural, cargada de mucho dolor emocional para los que se van y para los que se quedan", ha expuesto.

Irigoyen ha indicado que en el suicidio los trastornos mentales juegan un papel "clave", pero en especial la depresión al argumentar que la tristeza y la angustia "alimentan la desesperanza, la sensación de visión de un túnel negro de que el futuro no va a mejorar en ningún momento, de que no hay salida a ese terrible malestar que experimentan, que no hay ninguna posibilidad de alivio".

Por cada persona que fallece en Aragón, otros 20 lo han intentado ha dicho Irigoyen para precisar que no se trata de pequeños gestos sin riesgo vital, sino personas que "se salvaron por circunstancias que no esperaban, sobrevenidas, porque alguien apareció los descubrió cuando el intento era letal y lo tenían todo preparado para morir en soledad".

Esta dato apunta a que 2.400 hombres y mujeres de Aragón lo intentaron en 2024 y "siguen vivos", pero con la intervención de los profesionales.

"NO HAY PERFIL"

Sobre el perfil del suicida, Irigoyen ha dicho que "no hay un perfil, aunque cueste creerlo" y dejado claro que "nadie es inmune" al suicidio porque en algún momento cualquiera se lo puede plantear.

Otras cifras que ha aportado es que una de cada 100 personas padece esquizofrenia, una de cada 100 trastorno bipolar, 20 de cada 100 tendrán a lo largo de su vida un trastorno mental, aunque no todos con la misma gravedad.

"Ponerlo en palabras y buscar ayuda puede marcar la diferencia entre vivir o morir. Por eso no lo escondas, no lo vivas con vergüenza, no es una debilidad, es una enfermedad", ha matizado.

Como psicóloga ha informado de que los profesionales de la salud mental ofrecen ayuda y cada día tratan con personas que piensan en matarse. Así, ha instado a que la sociedad se involucre, sea proactiva, sepa que puede pasar a su alrededor y que los ciudadanos puedan sentirse seguros de preguntar por la muerte y que no pasa nada por preguntar y hablar con claridad".

En este sentido, ha aseverado que el afrontar este problema de salud mental "no incentiva las muertes" al igual que tampoco se propician por la instalación urbana que se ha inaugurado este jueves.

MÁS MEDIOS

La presidenta de la asociación Paso a Paso Aragón, Pilar Cervera, ha informado de que "sigue siendo un tema muy tabú, que da mucho apuro, mucha vergüenza decirlo porque tienes miedo a que te culpen y tampoco se sabe gestionar ese tipo de sentimientos que son muy complicados".

Pilar Cervera ha reconocido que "se están dando pasos y se habla" y está calando más en la sociedad este problema de salud mental. Por ello, ha instado a los ciudadanos a que se interesen y participen en las charlas y actividades preventivas que se organizan.

Es el caso de esta asociación que tiene grupos de ayuda mutua que ofrecen acompañamiento y asesoramiento y ha animado a los ciudadanos a involucrarse forma más activa.

También ha reclamado medios económicos y "también falta más información de las administraciones sobre este tema". "Hace falta hacer más cosas, dar más visibilidad, que no sea durante un mes o durante dos meses que esté el teléfono para hablar contra el suicidio, que se pueda buscar asistencia, que esté en todos los medios de comunicación, que sea lo más visible posible. Todas esas cosas hacen falta. Aparte, del aspecto económico que también es muy importante", ha reiterado.