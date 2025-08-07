Extinguido el incendio declarado en un encinar entre Abiego y Bierge (Huesca)

ABIEGO (HUESCA), 7 (EUROPA PRESS)

El incendio forestal declarado este martes, 5 de agosto, en un encinar situado entre los términos municipales oscenses de Bierge y Abiego, en la Comarca del Somontano de Barbastro, ha quedado extinguido este jueves, 7 de agosto, a las 2.30 horas.

El Dispositivo de Prevención y Extinción de Incendios de Aragón (Infoar) ha informado de que el fuego se originó a las 16.58 horas de este martes en el término municipal de Abiego, aunque inicialmente se situó en Bierge.

Infoar desplazó al lugar del incendio a las brigadas helitransportadas de Boltaña, Bailo y Peñalba, un helicóptero de coordinación, tres cuadrillas terrestres y dos autobombas. No obstante, las dos primeras se retiraron anoche dada la evolución favorable del fuego.

Asimismo, se ha movilizado al helicóptero bombardero del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) con base en Plasencia del Monte.