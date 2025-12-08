Fallece el conductor de una motocicleta tras colisionar contra un turismo en una vía secundaria en Almudévar (Huesca)

Colisión de una motocicleta y un turismo en una vía secundaria en Almudévar (Huesca) - GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO

HUESCA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conductor de una motocicleta ha fallecido tras colisionar contra un turismo en una vía secundaria a la altura del término municipal oscense de Almudévar.

El siniestro vial se ha producido a las 11.25 horas cuando a través de la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón se ha informado en la Central Operativa de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca del accidente que ha tenido lugar a la altura del punto kilométrico 7,000 de la carretera CHE-1429 (Almudévar-Alcalá de Gurrea), sentido descendente.

El suceso ha consistido en la colisión frontal de una motocicleta y un turismo y como resultado, el conductor de la motocicleta ha resultado fallecido, siendo trasladado por los servicios funerarios al Hospital Provincial de Huesca. Se trata de un varón de 52 años y vecino de la Comarca Central de Aragón (Zaragoza). Por su parte, la conductora del turismo ha resultó ilesa.

En el lugar se han personado una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, otra del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Zaragoza, Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Ayerbe y una ambulancia del servicio de emergencias 061.

El Equipo de Siniestros Viales (EIS), con base en Huesca, investiga las causas del siniestro vial, han informado desde la Guardia Civil de Tráfico.