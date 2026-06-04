Fallece un hombre en una pelea en la plaza Aragón de Caspe (Zaragoza)

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ARIZA (ZARAGOZA), 4 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha confirmado la muerte de un hombre este miércoles por la noche en el municipio de Caspe (Zaragoza) en una riña tumultuaria.

El suceso se produjo pasadas las 22.00 horas en la plaza Mayor de la localidad zaragozana y tuvo como origen un altercado en el que la "inmensa mayoría" de las personas que allí se encontraban eran temporeros, ha indicado Beltrán en declaraciones a los medios de comunicación durante la visita a las instalaciones de la Asociación Sociocultural 'Alto Jalón' en Ariza.

Asimismo, el delegado del Gobierno en Aragón ha explicado que la Guardia Civil ha estado tomando declaración a los testigos visuales y ha revisado las imágenes disponibles para tratar de identificar al autor material de los hechos y a otros potenciales participantes en una investigación que permanece abierta.

Fernando Beltrán ha asegurado que se ha reforzado la presencia de Guardia Civil en la localidad, estrechando la colaboración con la Policía Local ante la posibilidad de que vuelvan a registrarse hechos violentos o que se produzcan represalias.

Sobre la petición de la alcaldesa de Caspe, Ana María Jarque, de intensificar la presencia policial en la localidad, el representante del Gobierno de España en Aragón ha asegurado que todas sus peticiones han sido atendidas y que no es lo mismo un momento como el actual de la recogida de la fruta que otros momentos puntuales.

"En la anterior campaña se hicieron varias juntas locales de seguridad, la Guardia Civil estuvo por allí con todas las unidades, aparte de las patrullas ordinarias de seguridad ciudadana, los refuerzos de la USECIC fueron muy evidentes", ha defendido Beltrán, para negar que la localidad esté "desatendida" .

En ese sentido, ha aludido a que Caspe aparece en la última convocatoria general de 43 plazas de Policía Local impulsada por el Gobierno de Aragón.