Fallece un motorista en la N-260, a la altura de Fiscal (Huesca), al colisionar con un turismo

HUESCA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, varón de 64 años de edad y vecino de la provincia de Gerona, ha fallecido al colisionar lateralmente contra un turismo cuando circulaba por la carretera N-260, en el término municipal de Fiscal (Huesca).

La Comandancia de la Guardia Civil de Huesca ha informado de que el accidente ha ocurrido este sábado, recibiendo el aviso del 112 SOS Aragón a las 18.05 horas. La colisión se ha producido en el punto kilométrico 454,200 de la N-260.

Los servicios funerarios han traslasdado el cuerpo del motorista fallecido al Instituto de Medicina Legal de Huesca. El conductor y el ocupante del turismo han resultado ilesos.

En el lugar se han personado una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Barbastro, el Equipo de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una patrulla de Seguridad Ciudadana de Fiscal-Boltaña y dos ambulancias.

El Equipo de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, con base en Huesca, investiga las causas del siniestro vial.