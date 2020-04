Falo reconoce "momentos de descontrol" este sábado en la toma de muestras para test de la COVID-19 en Binéfar

No descarta otros brotes en el ámbito laboral y pide sistemas de prevención y detección precoz del patógeno en empresas

ZARAGOZA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Francisco Javier Falo, ha admitido que hubo "momentos de descontrol" durante la toma de muestras para la realización de test de la COVID-19 a los trabajadores de una empresa cárnica del municipio oscense de Binéfar, este sábado, 25 de abril.

"No se puede defender, no estuvo bien y no se pueden poner paliativos a la situación", ha sostenido Falo durante su comparecencia en las Cortes de Aragón, este lunes, a petición del PP, Cs y Vox.

No obstante, el director general de Salud Pública ha señalado que el hacinamiento de los trabajadores, que ha sido criticado por la oposición, se produjo "durante unos minutos". A este respecto, ha lamentado que, aunque se estuvo trabajando "muy bien" y "con mucho mimo" en el diseño del dispositivo, se produjo una "falta de coordinación" en la llegada al mismo, si bien "el desconcierto y la acumulación" fueron, según Falo, "corregidos".

Asimismo, ha asegurado que "no vamos a echar culpas a nadie" y ha pedido, debido a la situación de gestión de la pandemia, "tratar de evitar echar balones fuera". "Todos tenemos parte de responsabilidad", ha apostillado. Además, Falo ha instado a "no hacer demagogia" de la situación en el municipio oscense.

El Departamento de Sanidad ha identificado hasta ahora 263 casos positivos vinculados a un brote ocurrido en dos mataderos cárnicos de Binéfar.

Entre el entre el 20 y el 24 de abril, se realizaron 291 test rápidos que arrojaron 85 contagios, y este sábado 742 tests en uno de esos mataderos, Litera Meat, con 178 positivo. Este martes, 28 de abril, se realizará otro dispositivo para efectuar test a la plantilla del segundo matadero afectado, de Fribin.

FALTA DE COORDINACIÓN

La portavoz del PP, Ana Marín, ha afirmado no "dudar" de la voluntad del director general de Salud Pública, pero ha cuestionado la actuación en el dispositivo de Binéfar: "¿Es ésta su forma de proteger a los aragoneses?", le ha preguntado.

También le ha afeado la falta de coordinación y ha defendido que "dan igual las competencias", lo que "preocupa" y "espanta" es que en una zona de "alto riesgo", cientos de personas "se hacinen para ser sometidos a un test". "Nunca deberíamos haber llegado a esto".

De igual manera, ha considerado que el director general de Salud Pública es "el gran exponente de echar balones fuera" y ha asegurado que las contradicciones en la gestión de la pandemia "las están pagando los aragoneses y los profesionales sanitarios".

El portavoz de Vox, Santiago Morón, se ha mostrado "sorprendido" por la respuesta del director general de Salud Pública reconociendo el "descontrol" en la realización de test este sábado y ha criticado que esa situación se alargó "durante varias horas".

Asimismo, ha rechazado la petición de Falo de que los grupos políticos no hagan demagogia de la situación. "Dígale al Ministerio de Sanidad que el criterio que se ha planteado de mantener dos metros de seguridad es demagogia", ha apuntado.

De igual manera, ha preguntado al director general de Salud Pública cuáles van a ser las medidas que se van a adoptar para coordinar este tipo de acciones para que lo ocurrido en Binéfar "no se vuelvan a repetir".

RIESGOS VUELTA EMPRESAS

Las portavoces de Podemos, Itxaso Cabrera, del Partido Aragonés, Esther Peirat, y de IU-Grupo Mixto, Álvaro Sanz, han trasladado al director general sus inquietudes sobre la vuelta al trabajo y el riesgo de contagio que pueda suponer el retorno de la actividad económica y han querido saber si existe un protocolo para reanudar la actividad "con todas las garantías posibles".

Falo ha indicado que el Departamento de Sanidad se encuentra trabajando, en colaboración con el área de Economía y con la Dirección General de Trabajo, sobre la vuelta de las empresas ahora que se está produciendo un "descenso" de la mortalidad y de los contagios.

Ha reconocido que pese a lo "impredecible" de la situación, pueden aparecer casos "en formato de brotes" relacionados con el ámbito laboral, por lo que ha resaltado la importancia de dotar a las empresas de sistemas de prevención y detección precoz del patógeno.

"El brote de los mataderos de Binéfar no es exclusivo en nuestro país, está pasando en otros lugares y se puede producir en otros ámbitos", ha dicho el director general en referencia a la vuelta al trabajo de los temporeros para la recogida de la fruta.

Por ese motivo, ha insistido en la necesidad de que las condiciones del retorno de la actividad sean "las mejores posibles" y ha remarcado que se está trabajando en la elaboración de documentos, junto a empresarios y sindicatos, que sirvan "de guía y recomendación" para las compañías y los trabajadores.

Estas medidas deberían hacerse extensivas, según Falo, a otros ámbitos según se vaya produciendo la desescalada y transición a la normalidad tras la pandemia, para lo que ha subrayado la importancia de "mantener tensionados" los sistemas de vigilancia y detección para controlar la incidencia del coronavirus.