Feijóo elige de nuevo a Chueca como candidata del PP a la Alcaldía en las municipales de 2027

1105064.1.260.149.20260717133644 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, para que vuelva a ser la candidata del PP a la Alcaldía - PP

ZARAGOZA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, para que vuelva a ser la candidata del PP a la Alcaldía de la capital aragonesa en las elecciones municipales de mayo de 2027.

"Hoy tengo algo que contaros. Alberto Nuñez Feijóo me ha elegido, de nuevo, para ser candidata a la Alcaldía de Zaragoza para seguir transformando nuestra ciudad", ha expresado Chueca en su cuenta de la red social de Instagram.

"Hace ya tres años que me disteis vuestra confianza. Tres años maravillosos en los que no he dejado de trabajar para que Zaragoza mejore", ha dicho Chueca en un video grabado en el Puente de Piedra y en el que se dirige a los zaragozanos.

"Ahora, con más ilusión que nunca quiero seguir trabajando para vosotros para seguir transformado Zaragoza y que brille como merece, porque lo mejor está por llegar", ha concluido en su vídeo en el que además de la basílica del Pilar de fondo se ve a la alcaldesa en distintas actividades realizadas a lo largo del año.