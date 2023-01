Felipe González propone "aproximar a la gente" las politicas forestales para evitar efectos "penosos"

Participa, en Zaragoza, en un foro sobre incendios forestales



ZARAGOZA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno de España, Felipe González, ha participado este miércoles, en Zaragoza, en el Foro 'El desafío de los grandes incendios forestales. Impactos en el territorio', donde ha propuesto "aproximarse a la última milla de las políticas que se proponen, aproximarse a la gente y a los efectos que se producen en los ciudadanos" porque "a veces eso lo elaboramos en no sé qué ámbito y los resultados son penosos".

Ha defendido "las politicas de última milla, aquella que toca la realidad de los ciudadanos, pero no para imponerle cosas", al tiempo que ha mencionado el caso de los espacios naturales protegidos, "que se supone que se seleccionan y se les da una especial protección, pero si arden en la dimensión en que han ardido, un día el parque natural nos va a decir 'no me protejan".

El expresidente ha añadido: "Si hago una ley, y esa Ley de 'Sí es sí' es una buena ley, intencionadamente buena, de protección contra la violencia de género, pero con efectos negativos, corrijo la ley". "Nos pasa todo el tiempo con los incendios forestales, con nuestra mentalidad tan cristiana necesitamos un culpable, es más fácil encontrar al culpable en todos los errores que cometemos en lugar de corregir; eso me preocupa".

También ha animado a "hacer políticas respetando a la gente y no creyendo que somos más sabios que los demás porque nos eligieron; no hagan políticas que lo estropeen, mejórenlas".

DUPLICAR LOS MEDIOS DE PREVENCIÓN

Felipe González ha recomendado duplicar los medios destinados a prevenir los incendios forestales y llevar a cabo una ordenación del territorio "que sea capaz de llevarnos a conocer el paisaje y el paisanaje" porque "hay que conocer y respetar al paisanaje". Ha puesto el ejemplo de las escuelas de pastores: "Lo llevan haciendo 2.000 años y tú llegaste anteayer".

"Además, el expresidente ha defendido la colaboración público-privada, explicando que "el combustible de monte se puede transformar en energía y lo que podemos extraer en un monte ordenado es el equivalente al 20 por ciento del consumo y para colmo es renovable".

"A todos nos gustaría vivir en un parque natural con todos los servicios y encontrando un primo que nos lo financie, pero no encontramos primo", ha enfatizado. Ha afirmado que los incendios "se apagan en invierno" y ha opinado que hay "un exceso de sabiduría banal que pretende hacer desde los despachos lo que los paisanos vienen haciendo durante siglos", mencionando el caso del Parque Nacional de Doñana, donde él aprendió "mucho" de los guardas

"Lo que tenemos lo hemos heredado", ha dicho Felipe González, quien ha comentado que "ya hace años" le decían que mientras más éxitos se producen extinguiendo incendios más ocurren, indicando que los servicios de extinción llegan a tiempo al 98 por ciento de los fuegos, pero en el dos por ciento restante, a causa del combustible natural de los suelos "afecta al 98 por ciento de la superficie".

"Esta lucha es bastante desigual", ha continuado el expresidente, quien se ha preguntado si los recursos hídricos para extinguir los incendios están dimensionados "adecuadamente".

Hablar en invierno de cómo apagar los incendios significa que tenemos que ordenar el monte y no tenemos, a lo mejor, capacidad económica para hacer más cosas", ha planteado Felipe González, quien ha llamado la atención sobre el cambio climático, al señalar que "se nota en las zonas donde nunca antes habían visto un incendios de las magnitudes que se están viendo ahora".

RETO DEMOGRÁFICO

También ha intervenido el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, quien ha dicho que "llevamos muchos años conviviendo con este problema", recordando que el verano pasado "fue atroz" y el próximo "seguiremos sufriendo en la misma o mayor medida", añadiendo que "conforme nos vamos acercando a la magnitud que está adquiriendo más lo desconocemos".

Ha emplazado a compartir el análisis con otras comunidades autónomas y ha recomendado "no equivocarnos en poner demasiados huevos en unas cestas y demasiados pocos en otras cestas", en alusión expresa a las inversiones y los medios contra los incendios forestales.

Además, Lambán ha aludido al reto demográfico, criticando las políticas que tratan de establecer "grandes estrategias" que "a veces inducen a error" porque parten de una visión "romántica" del medio rural y conduce a "disparates", poniendo como ejemplo algunos decretos y leyes para prohibir cosechar a mediodía o para llevar cabras y ovejas a los montes, frente a lo que ha propuesto "un planteamiento de país".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha opinado que pensar en "recuperar elementos" del mapa de municipios medieval para solucionar los incendios "da para un romance octosílabo, pero soluciones ninguna" porque "no se trata de que en los montes de Albarracín (Teruel) vuelva a haber miles de gentes como malvivían entonces, sino de que viva la gente que tenga que vivir con buenos servicios, que viva bien y que la economía permita proteger los bosques".

Lambán ha manifestado su admiración por Felipe González, con el que comparte "muchos análisis y perspectivas", destacando que "es de una curiosidad infinita" y que "no es azarosa la elección que hace de los temas que importan al mundo".