La Feria de Artesanía de San Esteban de Litera (Huesca) cosecha un nuevo éxito de convocatoria y participación

Ambiente en la plaza en la Feria de Artesanía de San Esteban de Litera. - AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN DE LITERA

SAN ESTEBAN DE LITERA (HUESCA), 28 (EUROPA PRESS)

La sexta edición de la Feria de Artesanía de San Esteban de Litera ha reunido este sábado a cientos de personas en una cita consolidada como uno de los eventos culturales de la comarca y de la parte más oriental de la provincia de Huesca que este año ha batido su récord de participación.

El evento se ha desarrollado en las calles de San Esteban de Litera que han sido un constante ir y venir de personas, lo que para el concejal de Cultura del Ayuntamiento, Sergio Monzón, "es el verdadero motor y revulsivo para que pensemos ya en la feria del próximo año".

El Ayuntamiento del municipio organiza este evento "pero no sería posible sin la dedicación, colaboración e implicación de las asociaciones, colectivos y los vecinos de San Esteban, que conocen y saben que en los pueblos hemos de remar todos juntos para dinamizar nuestro día a día con actividades de este tipo".

Mayores, jóvenes y gente menuda han podido disfrutar de las actividades programadas desde que la Feria ha abierto sus puertas a las 10.30.

"A primera hora estamos sobre todos los vecinos del pueblo, pero ya hacia mediodía y por la tarde, llegan hasta San Esteban familias de todo el entorno, de allí que nuestra prioridad sea ofrecer un espacio con actividades que puedan disfrutar todos", ha dicho Monzón.

TORTETAS, SEQUILLOS Y CERVEZAS ARTESANALES

Una de las actividades más multitudinarias ha sido la "huevofritada", que ha repartido más de 300 huevos fritos. Uno de los atractivos de la feria es la muestra, degustación y comercialización de productos artesanales, distribuidos en las calles Mayor, Obago y en las plazas de España y del Mercado, que durante toda la jornada presentan alta afluencia de público.

El concejal de Cultura ha destacado el compromiso del ayuntamiento de San Esteban de Litera con estos productores y puestos artesanales "que nos recuerdan el valor de los trabajos manuales, el trabajo que lleva y además ayuda a que los más jóvenes sepan y conozcan cómo se hacen determinados trabajos y productos".

Así, las tradiciones han estado presentes durante toda la jornada: desde poder ver cómo se realizan de manera artesanal las tortetas o los sequillos, hasta poder saborear de cervezas artesanales o poder adquirir plantas y flores en los puestos del mercado de flores.

El "tardeo" en San Esteban de Litera ha llegado de la mano del dúo Chela y Gabriela primero, y luego con Versiones Duo Bellera, para acabar con un tono más rockero, con el Grupo Indeseables. El balance para el Ayuntamiento es muy positivo.

"Fomentar la convivencia, el encuentro y el disfrute socio-cultural es el reto que nos plantamos y estamos satisfechos con el desarrollo de esta edición", ha dicho Monzón, quien ha agradecido la colaboración desinteresada de vecinos y colectivos así como la afluencia de vecinas y vecinos de otras localidades.