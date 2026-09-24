La Feria de Orihuela del Tremedal celebra otra edición con el apoyo técnico y económico de la Diputación de Teruel

Miguel Ángel Navarro, diputado de Agricultura y Ganadería; Rafael Samper, vicepresidente segundo y alcalde de Orihuela del Tremedal durante la presentación de la feria. - TERUEL

TERUEL 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La feria ganadera y artesanal de Orihuela del Tremedal celebra del 25 al 27 de septiembre la edición número 26 en la que refuerza la programación ganadera con novedades en las actividades lúdicas. Esta feria cuenta con el apoyo técnico de la Diputación Provincial en la organización de la feria y la subasta de ganado de ovino, además de un apoyo económico que asciende a los 6.171,39 euros para esta edición.

Los detalles han sido expuestos en rueda de prensa por el vicepresidente segundo de la Diputación y alcalde del municipio, Rafael Samper, y el diputado delegado de Agricultura y Ganadería, Miguel Ángel Navarro, en la sede de la Diputación Provincial. Según ha explicado el diputado este año, la institución provincial exhibe un rebaño de ganado selecto procedente de la Masía El Chantre que incluye nueve ejemplares de ganado ovino de rasa Raza Aragonesa repartidos en tres lotes de hembra; seis ejemplares de ganado aviar Raza Serrana de Teruel; y seis ejemplares de Ganado Bovino perteneciente a la Raza Serrana Negra de Teruel.

Además, organiza una subasta de 24 hembras y seis machos de ganado Raza Rasa Aragonesa y un sorteo de dos sementales de ganado ovino Rasa Aragonesa para los granaderos expositores. Respecto a las novedades de este año, el alcalde Rafael Samper ha señalado que el número de puestos callejeros asciende a 120 y 40 en la parte de exposición, entre los que se incluye una exhibición de electrodomésticos de un negocio de la localidad, con descuentos especiales por la feria.

Samper ha incidido en la gran demanda que ha habido entre los comerciantes para poder estar presentes en la feria, puesto que han tenido que denegar peticiones por estar completos los espacios. El alcalde de Orihuela también ha destacado el primer espectáculo de drones nocturno que se va a celebrar en la provincia, ha dicho, y que tendrá lugar en la medianoche del sábado.

La compañía que lo desarrolla, Umiles, ha diseñado una coreografía aérea compuesta por diversas figuras y secuencias luminosas concebidas para proyectar en el cielo nocturno la alegría de estas fechas. Desde la empresa que proporciona el servicio, señalan que los espectáculos de luces con drones se muestran como alternativa innovadora para las celebraciones públicas, dada su capacidad para adaptar las coreografías y figuras a la identidad y temática de cada evento. En esta línea, añaden que esta clase de espectáculos son sostenibles, ya que no generan residuos, explosiones ni ruidos y ofrecen una alternativa respetuosa con el entorno y adecuada para públicos sensibles al ruido como personas mayores, niños, personas con TEA (trastorno del espectro autista) o mascotas.

A esta propuesta se suma también la posibilidad de realizar vuelos con globo aerostático cautivo, embarcando al público asistentes, que está previsto el domingo a las diez de la mañana.

ACTIVIDADES

El programa se inicia este viernes 25 de septiembre con la recepción y entrada de ganado al Recinto Ferial a partir de las 16.00 horas. Durante la tarde entre las 17:00 y las 21.00 horas también tendrá lugar la admisión de expositores y el montaje de los stands. A las 18.00 horas está prevista la llegada de tractores de los años 1950 y 1960, una actividad que permitirá contemplar algunos vehículos históricos vinculados al trabajo agrícola.

La jornada concluirá con una sesión de fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Caballero y una disco-móvil.

La actividad continúa el sábado 26 a las 8.00 horas con la recepción y entrada de ganado al Recinto Ferial. A las 10.15 horas, los Dulzaineros de Sigüenza protagonizarán un pasacalles, antes de que, a las 10.30 horas, se haga la apertura oficial del Recinto Ferial y de la Feria de Ganado. Durante la mañana, los visitantes podrán disfrutar de paseos en carro, así como de paseos a caballo y actividades con burritos y ponis para los más pequeños. A las 11.30 horas tendrá lugar además el tradicional Paseo de Ocas. A las 12.00 horas se celebrará la inauguración oficial de la Feria.

Las actividades continuarán por la tarde con un nuevo pasacalles de los Dulzaineros de Sigüenza, a las 16.30 horas. A las 17.00 horas, el Recinto Ferial acogerá una demostración de picado y afinado de cencerros, una actividad vinculada a las tradiciones ganaderas y artesanales.

Además, ofrecerá nuevamente paseos en burritos y ponis para todo el público, junto con una exhibición de dromedarios y burritos miniatura. A las 17:30 horas con nuevos paseos en carro de caballos para todo el público y paseos a caballo para niños. A las 18.00 horas, la lonja del Ayuntamiento acogerá "El Proceso de la Lana", un taller expositivo participativo dedicado a mostrar las diferentes fases y aspectos relacionados con esta actividad tradicional.

La programación continúa las 18.30 horas con un nuevo Paseo de Ocas y, a las 19.00 horas, con una demostración de doma ecuestre de caballos enanos. A las 20.30 horas se ofrecerán vuelos en globo aerostático cautivo, con la posibilidad de embarcar al público asistente en el campo situado junto a la Vivienda de Mayores.

La jornada nocturna incorporará dos propuestas especiales. A las 00.00 horas tendrá lugar un espectáculo de drones, cuya zona de visión estará situada en la carretera de Albarracín, frente al Centro Médico. Posteriormente, el garaje municipal acogerá la Macro-Disco Móvil Shadow.

CLAUSURA DE LA FERIA

El domingo 27 de septiembre comenzará a las 10:00 horas con la apertura del Recinto Ferial y la Feria de Ganado. A esa misma hora tendrá lugar un pasacalles con los Dulzaineros de Sigüenza, así como nuevos vuelos en globo aerostático cautivo en el campo aledaño a la Vivienda de Mayores. Los visitantes podrán disfrutar de paseos en carro de caballos y paseos a caballo para niños.

De 11.00 a 14.00 horas también se realizarán paseos en burritos y ponis para todo el público, junto con una exhibición de dromedarios y burritos miniatura en el Recinto Ferial.

Uno de los actos vinculados directamente con las antiguas labores del medio rural llegará a las 11.30 horas, con una exhibición de trabajos forestales con caballerías, que incluirá arrastre de madera a collerón, arrastre de madera a yugo y carga de un carro de madera a la antigua usanza, a cargo de Rober Belda. A esa misma hora se celebrará nuevamente el Paseo de Ocas.

La programación continuará a las 12.30 horas con la Subasta de Ganado Ovino, raza Rasa Aragonesa, que se celebrará en el salón de actos del Hogar del Jubilado. A las 13.00 horas tendrá lugar una nueva demostración de doma ecuestre de caballos enanos. Las actividades finalizarán con una comida con los participantes, prevista a las 14.30 horas en el garaje municipal.

Por último, a las 19.00 horas, se celebrará la clausura de la XXVI Feria Ganadera y Artesanal de Orihuela del Tremedal, seguida del desmontaje de los stands.