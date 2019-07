Fernández ve "muy probable" que Interpeñas no disponga de recinto propio en el Pilar aunque verá su petición

Publicado 23/07/2019 12:36:25 CET

El escritor David Lozano será el nuevo gerente de Zaragoza Cultural

ZARAGOZA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Zaragoza y consejera municipal de Cultura y Proyección Exterior, Sara Fernández, ha considerado que es "muy probable" que la Federación de Interpeñas no disponga tampoco este año de un recinto propio en las próximas fiestas del Pilar, si bien se ha comprometido a estudiar su petición de ubicarse en el entorno de la Torre del Agua.

En rueda de prensa, con motivo de la reunión esta tarde de la sociedad Zaragoza Cultural, Fernández ha explicado que Interpeñas ha registrado una solicitud de un espacio en la Torre del Agua y el consistorio está estudiando su viabilidad. "Nos hemos reunido con la Unión Peñista y con Interpeñas y vamos a estudiar la viabilidad de lo que piden, pero el espacio tendrá que cumplir toda la normativa, ser viable económica, jurídica y normativamente" y cumplir con las condiciones de seguridad.

"Es difícil, pero estudiamos todas las posibilidades", ha dicho Fernández, al detallar que solo Interpeñas ha solicitado un espacio debajo de la Torre del Agua y ha recalcado que "tiene que ser obligatoriamente sin ánimo de lucro, esa es una de las condiciones básicas". En este sentido, ha observado que "en el momento en que se ponga algo a la venta hay ánimo de lucro", por lo que ha estimado que "lo que piden ahora mismo tiene difícil solución".

Ha recordado que existe una sentencia, informes de años anteriores en contra de esta concesión de un espacio y ahora "se pide lo mismo, pero la normativa no ha cambiado". Fernández ha aclarado que desde el ayuntamiento no se ha realizado ninguna propuesta, sino que se ha hablado con los dos colectivos peñistas y "les facilitaremos en la medida de lo posible lo que piden, pero en el caso de Interpeñas no se podrá autorizar nada que no cumpla con la normativa", ha sentenciado.

En el caso de las peñas que soliciten ampliar su espacio cortando calles, "se lo intentaremos facilitar, pero no podremos ofrecer algo que no de seguridad jurídica a todas las partes", ha insistido.

Respecto a los espacios de convivencia instalados en las anteriores fiestas, ha sostenido que "no fueron satisfactorios porque no vienen a pedirlos las peñas" y ha diferenciado estas zonas de la petición de Interpeñas que "quiere un espacio de ocio nocturno y no podemos de cara a los vecinos meter carpas de ocio nocturno en los distritos de la ciudad".

"No hay tiempo ni situación económica para reaccionar de otra forma en estos Pilares de 2019", ha indicado la vicealcaldesa, a la vez que ha reiterado que "es muy probable que no haya recinto para Interpeñas, pero estudiaremos todas las opciones normativa y jurídicamente posibles".

DAVID LOZANO

Por otra parte, Sara Fernández ha anunciado que el consejo de la sociedad Zaragoza Cultural aprobará esta tarde el nombramiento del escritor David Lozano como nuevo director gerente de Zaragoza Cultural. Le ha deseado éxito en esta nueva etapa porque redundará en beneficio para la cultura de la ciudad.

Asimismo, en la reunión se procederá a realizar la apertura de ofertas para la adjudicación de cuatro contratos para los escenarios de las fuentes de Goya y de la estructura de la ofrenda a la Virgen en las próximas fiestas del Pilar.

Con estas acciones "se da el pistoletazo de salida" a las licitaciones relacionadas con las fiestas del Pilar, ha apuntado Fernández, al precisar que este año se ha decidido que la muestra gastronómica aragonesa se situará entre los puentes de Piedra y de Hierro, si bien la parte trasera de la Basílica del Pilar quedará vacía por motivos de seguridad. Por ello, el consistorio se plantea rebajar el canon para instalar estos puestos.

FOOD TRUCKS

Las 'food truck' regresarán de nuevo al entorno de la plaza Europa, en la ribera, y se sacará también un contrato menor para un nuevo escario que se recupera para jotas y folk en la fuente de la Hispanidad.

Fernández ha admitido que se valoró la posibilidad de trasladar las 'food truck' al parque de las Delicias, "pero nos encontramos los pliegos sin elaborar y no era posible por plazos hacer un nuevo proyecto", de modo que el equipo de gobierno ha preferido "primar que el espacio se mantenga y que salga a tiempo".

"Están en elaboración y saldrán los pliegos de los carruseles y churrerías y con todo ello "estará puesta en marcha toda la contratación y licitaciones básicas para los Pilares de este año. Los técnicos de la casa lo han puesto en marcha en un tiempo récord", ha elogiado.

Al ser preguntada por una posible reducción de los escenarios o de la programación debido a la situación económica de la sociedad Zaragoza Cultural, la vicealcaldesa ha dicho que aún no se ha cerrado nada y están "esperando los resultados de la auditoría para tomar decisiones definitivas de cara a la programación y a los espacios".

"Hemos sacado a licitación los espacios que había y se ha sacado con un contrato menor el escenario de la fuente de la Hispanidad. Habrá Pilares y unos buenos Pilares, aunque la situación de la sociedad es muy delicada", ha reconocido, para reiterar que, en todo caso, "haremos el mayor esfuerzo posible por hacer los menores recortes posibles".

En el caso de la Ofrenda de Flores, se mantendrá la misma estructura y el mismo pliego y aún está por decidir qué se realizará en las plazas del Casco. "Intentamos ajustar cuestiones a nivel programación, pero esperaremos a los resultados de la auditoría y nos ajustaremos a la economía de la sociedad".