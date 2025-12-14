Fernando Sabés: "Azcón convocará elecciones para no hablar del Aragón real que sufre los recortes y la privatización"

El portavoz del grupo parlamentario socialista en las Cortes, Fernando Sabés, este domingo en Huesca. - PSOE ARAGÓN

HUESCA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Sabés, ha asegurado que la convocatoria anticipada de elecciones "es una idea premeditada de Jorge Azcón para eludir responsabilidades y no hablar del Aragón real ni de las necesidades que tienen las y los aragoneses".

Así lo ha asegurado este mediodía en Huesca, durante su visita al mercadillo solidario navideño de la plaza López Allué, al referirse al deterioro progresivo de los servicios públicos durante los dos años de gobierno de Azcón.

Sabés ha puesto ejemplos concretos de la provincia de Huesca: "esta semana en las urgencias del hospital de Barbastro se ha tardado hasta ocho horas en atender al paciente".

El portavoz socialista ha recordado que además de las espera en urgencias, en este hospital hay retrasos importantes para citaciones y derivaciones por falta de especialistas como otorrino o trauma, entre otras especialidades.

Este hospital atiende a la mitad de la población de la provincia oscense y, como ha dicho Sabés, "pese a esta realidad, el propio gobierno de Azcón nos toma el pelo y dice que va a la perfección".

Ha criticado que esto es fruto de los recortes y privatización de Azcón de la sanidad pública. "Es el modelo del PP allá donde gobierna, y las consecuencias son dramáticas para la mayoría de los ciudadanos que sufrimos este deterioro de la sanidad pública", ha dicho. Y ha recordado las miles de mujeres afectadas en Andalucía por los fallos en el cribado de cáncer de mama ante el deterioro de la sanidad pública del PP en Andalucía.

"Este modelo de recortes de lo público también se da en la educación", ha recordado. Fernando Sabés ha dicho que "tras la dimisión de la directora provincial de Zaragoza, ahora tenemos también una situación límite en muchos centros de la provincia de Huesca, con continuas quejas de las direcciones de centro que no son atendidas y con una consejería de Educación que no resuelve nada", ha apuntado.

"La única gestión que hace Azcón es para desviar dinero a lo privado", ha añadido. En ese sentido, ha lamentado que "la marca de Azcón es siempre la misma: beneficiar a los de siempre, a sus amigos, a costa de recortar en servicios públicos para transformarlos en un negocio de algunos con las necesidades de la mayoría".

"Es evidente que no quiera escuchar las propuestas socialistas que le brindamos para apoyar la tramitación parlamentaria porque nuestra propuesta pasaba por el impulso y mejora de la educación y sanidad pública, algo que no le interesa a Azcón", ha añadido. "Él está a otra cosa: a beneficiar a sus amigos", ha concluido.