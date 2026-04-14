El Festival Inclusivo Diversario celebra la inauguración de su séptima edición

Diversario es un evento único y pionero que aspira a convertir a Huesca en un punto de referencia de la cultura inclusiva. - GOBIERMO DE ARAGÓN

HUESCA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival Inclusivo de Creatividad Diversario ha inaugurado, este martes, su séptima edición que se desarrolla de acuerdo a un programa que está conformado por 30 actos y actividades y 12 disciplinas artísticas diferentes. Diversario está organizado por la Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad, CADIS Huesca, y está enmarcado en el proyecto Huesca más inclusiva.

La apertira de Diversario se ha llevado a cabo en la Diputación Provincial de Huesca (DPH) a través de un acto en el que se ha contado con la participación de CADIS, miembros del equipo organizador y responsables de las instituciones, como la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón en funciones, Carmen Susín, y empresas que apoyan el festival. Ha actuado el grupo de teatro de Cruz Blanca Huesca con la obra 'Chocolate con churros', dirigido por María Martín Lora-Tamayo y se ha proyectado el videoclip 'Inadaptados', de Charlotte Bouguet.

Se trata de un espacio de encuentro con la cultura y el arte, que aspira a convertir a Huesca en un punto de referencia de la cultura inclusiva atendiendo no solo a la discapacidad sino también a otros colectivos en riesgo de exclusión.

Diversario, que se ha iniciado este lunes se desarrollará hasta 19 de abril, con el objetivo de aunar cultura, creatividad, inclusión y diversidad.

La gerente de CADIS, Marta Peña, ha destacado la consolidación de Diversario y ha dicho que "estamos muy felices de lanzar la séptima edición de este festival que ya podemos considerar como consolidado porque desde hace ya cuatro ediciones tiene periodicidad anual y no es fácil". Además, Peña ha señalado que se trata de un evento pionero a nivel estatal. En este sentido, ha expuesto que "Diversario ha trascendido lo social y la discapacidad y se está consolidando como un evento inclusivo, pionero a nivel estatal y estamos muy orgullosos".

Al acto de inauguración también ha asistido la consejera de Bienestar Social y Familia en funciones, que ha indicado que "este festival de artes escénicas trasciende ya y más allá de la ciudad de Huesca llega a otros puntos de la provincia y no tardará en rebasar las fronteras de la provincia de Huesca, ya que se está convirtiendo en un referente al que se mira desde puntos de España y me atrevería a decir que también de fuera de España".

Susín ha agregado que "todo esto es gracias al trabajo que desde hace muchos años lleva desarrollando CADIS, a la implicación de la ciudad de Huesca y a los artistas y personas que quieren implicarse en este festival, que lo que nos dice es que la cultura nos iguala a todos y por lo tanto debe ser inclusiva".

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha trasladado el apoyo a este festival que "favorece la inclusión en la cultura" y ha señalado que desde el Ayuntamiento siguen trabajando en la eliminación de cualquier tipo de barrera física. "Desde el Ayuntamiento vamos a apostar siempre porque Huesca sea una ciudad accesible, moderna y que cada año vaya avanzando en la accesibilidad universal".

La directora del Festival, Elena Gómez, ha hablado de la programación y ha dicho que "tenemos una treintena de actividades y somos un festival multidisciplinar y hay de todo, siempre alguien va a encontrar algo que le robe el corazón".

En esta ocasión el certamen no sólo se desarrollará en Huesca sino que por primera vez sale de la capital oscense para acercarse a otras localidades como Ayerbe, Almudévar, Boltaña y Binéfar.

El teatro será una de las disciplinas de mayor preso en la programación del festival, ya que este año cuenta con varias novedades. Entre otros, el estreno, de 'Instrucciones para montar un cabaret', bajo la dirección de Kike Lera. La programación se completa con varios talleres de danza, poesía, cine inclusivo o máscaras, también se han programado documentales, actuaciones musicales, un collage sinfónico, exposiciones y un mural participativo.

PROGRAMACIÓN MARTES

Este segundo día de Diversario sigue ofreciendo una intensa oferta de actividades, entre las que destaca la proyección del documental 'Ellas cuentan' dirigido por Juan Carlos Somolinos Langreo. Será a las 18.00 horas en el salón de actos de la DPH. Tras la proyección habrá un breve coloquio con el director del documental, la directora de la residencia comarcal de Aínsa Laura Castán, Paula Viñuales trabajadora social en la residencia Vitalia de Jaca, y Concha Lisa, vinculada a ASPACE Huesca.

Por la tarde continúan las actividades formativas de cine y artes plásticas con la última sesión del taller 'Máscaras y retratos picassianos' y la tercera del Taller de Cine Inclusivo ciego/sordo, en una nueva jornada que avanza hacia los objetivos del curso, cuyo resultado podrá verse el próximo sábado 18 de abril en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner, con entrada libre.