La festividad de la Universidad de Zaragoza reivindica una oferta académica más amplia y mayor atención en el territorio

Acto de celebración de la festividad de la Universidad de Zaragoza, en el Paraninfo. - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, ha presidido la festividad de la institución este miércoles, en el Paraninfo, en la que ha reivindicado una oferta académica más amplia y mayor atención en el territorio.

Además de la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón en funciones, Claudia Pérez, han asistido autoridades académicas y civiles, que han disfrutado de la alocución del catedrático de Marketing, Carlos Flavián, sobre la humanización de la tecnología.

El acto ha comenzado con la formación de la comitiva académica y de autoridades que, precedida de los maceros, se han dirigido a la sala Paraninfo.

La ceremonia se ha iniciado con la toma de posesión de los nuevos profesores de los cuerpos docentes universitarios de los cursos 2023-2024 y 2024-2025 y a continuación la entrega de los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria, en este caso, del curso académico 2018-2019, por su excelencia en el rendimiento académico.

Tras estos galardones ha llegado el momento del homenaje a los miembros de la comunidad universitaria que han pasado a la situación de jubilación, en reconocimiento a su dedicación y entrega generosa en el trabajo.

HUMANIZANDO LA TECNOLOGÍA

A continuación, el catedrático del Área de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Zaragoza, Carlos Flavián Blanco, ha impartido la alocución "Humanizando la tecnología: inteligencia artificial y experiencias inmersivas al servicio de las personas" en la que ha expuesto que acercar la tecnología a nuestras vidas no es maquillar interfaces con voces amables o avatares simpáticos para hacer aceptable una lógica de extracción de datos o de reducción de costes.

Humanizar significa diseñar condiciones en las que la persona conserva el control, comprende el sistema y se siente segura al interactuar con sistemas capaces de intensificar las emociones, evitando que la tecnología determine por ella lo que debe sentir o decidir.

Esta idea la ha desplegado en su conferencia en cuatro ejes: considerar que los sistemas actúan como actores sociales y, por tanto, deben emitir señales comprensibles y responsables sin caer en el engaño; generar confianza y sensación de control en el usuario; garantizar que la responsabilidad sigue siendo de la organización, que debe explicar, etiquetar y responder ante fallos; y, por último, apostar por un modelo de colaboración humano-máquina, donde se definan claramente los límites entre automatización y juicio humano, cuidando siempre la dignidad y la experiencia de las personas. Han actuado como padrinos los doctores Luis Vicente Casaló Ariño y Daniel Belanche Gracia.

Después, la rectora ha cedido la palabra a la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón y después ha cerrado el acto con su primer discurso en una celebración de la festividad de la Universidad de Zaragoza.

PRIMER AÑO DE MANDATO

En sus palabras, Bolea ha hecho balance del primer año de su mandato, destacando la aprobación de un nuevo Plan Estratégico, que se encuentra en fase de participación de la comunidad universitaria y que marcará la hoja de ruta de la institución en los próximos años.

Ha subrayado el refuerzo de la vocación territorial de la universidad, con la ampliación de la oferta académica y la consolidación de los estudios de Medicina en los campus de Huesca y Teruel, así como la puesta en marcha de nuevas titulaciones estratégicas como Farmacia e Ingeniería Aeroespacial y la amplia oferta de microcredenciales, accesibles, flexibles y acreditadas por Europa.

Asimismo, ha destacado el liderazgo en el grupo G9 de Universidades y Campus Iberus, y el avance en alianzas europeas como UNITA. También ha puesto el foco en las personas como eje central de la institución, con medidas dirigidas al rejuvenecimiento de la plantilla docente y un programa de promoción interna, así como avances en las condiciones del PTGAS, como la culminación de procesos selectivos, la aprobación de nueva oferta de empleo público y la renovación de la estructura organizativa.

Igualmente, Bolea ha resaltado el compromiso con la investigación, la innovación y la digitalización, así como el esfuerzo realizado en la mejora de infraestructuras y en la proyección cultural de la Universidad.

Todo ello, ha señalado, se sustenta en una gestión económica realista pero ambiciosa y en la colaboración con las instituciones y el tejido productivo, con el objetivo de seguir consolidando una universidad pública de calidad, abierta, internacional y comprometida con el desarrollo de Aragón.

30 MESES DE IMPULSO HISTÓRICO

Pérez Forniés ha incidido en el valor "histórico, social y estratégico" de la institución académica, subrayando el compromiso inquebrantable del Gobierno de Aragón con la Universidad de Zaragoza, como "palanca tractora del crecimiento económico y social de la Comunidad gracias a su labor docente, investigadora, de transferencia de conocimiento y de vertebración territorial".

En la atención a los medios de comunicación, la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades en funciones ha destacado que en 30 meses de Gobierno la Universidad de Zaragoza ha llevado a cabo un avance histórico en la ampliación de la oferta académica, "con la creación de 326 nuevas plazas en titulaciones de alta demanda social y laboral en materias tecnológicas estratégicas, con la implantación de nuevos grados".

"El grado completo de Medicina en Huesca ya es una realidad. Este septiembre, el alumnado que comenzó sus estudios en 2024, podrá cursar tercero en el campus oscense, y así sucesivamente hasta terminar los estudios íntegramente. Un campus en el que ya se está trabajando para implantar el Grado de Farmacia en 2027", ha expresado Pérez Forniés, valorando que por primera vez llegarán estos estudios a la universidad pública de Aragón.

Asimismo, "también Medicina llega por primera vez a Teruel. En apenas seis meses, este septiembre, 45 estudiantes comenzarán el grado en Teruel. Es un hito histórico: por primera vez, Medicina podrá estudiarse en las tres provincias aragonesas.", ha continuado la consejera en funciones, añadiendo que Teruel estrenará también el Grado de Ingeniería Aeroespacial en 2027.

"Una titulación que conecta directamente con el crecimiento y la proyección del aeropuerto, un sector estratégico en plena expansión".

Estos avances, ha anotado, responden a una "política de hechos y realidades" orientada a conjugar necesidades sociales, excelencia académica y equilibrio territorial. Pérez Forniés ha reafirmado que la colaboración entre universidad, tejido empresarial y administración es esencial para garantizar empleabilidad y un futuro más que prometedor para Aragón.