La Fiesta de la Vendimia de Raíces Ibéricas volverá a llenar Maluenda de vino, música y arte urbano

El próximo 19 de septiembre, Bodegas Raíces Ibéricas celebrará en Maluenda la tercera edición de su Fiesta de la Vendimia, una jornada abierta al público que reunirá vino, gastronomía, música en directo, arte urbano y solidaridad. - BODEGAS RAÍCES IBÉRICAS

MALUENDA (ZARAGOZA), 21 (EUROPA PRESS)

Maluenda volverá a celebrar la vendimia con una jornada que combinará vino, gastronomía, música, arte urbano y solidaridad. Bodegas Raíces Ibéricas organizará el próximo 19 de septiembre la tercera edición de su Fiesta de la Vendimia, una cita abierta al público que se ha consolidado como uno de los eventos singulares del calendario de la comarca de Calatayud y que busca acercar la cultura del vino a nuevos públicos.

La celebración nació como una forma de abrir las puertas de las instalaciones de Las Pizarras durante la época de vendimia, pero con el paso de las ediciones se ha convertido en una jornada festiva capaz de atraer tanto a vecinos de Maluenda como a visitantes procedentes de Zaragoza y otros puntos de Aragón. La propuesta pretende además poner en valor el territorio a través de actividades vinculadas al paisaje, la gastronomía, el vino y la creación contemporánea.

La jornada tendrá también este año un marcado carácter solidario. La bodega colaborará con Viu Autisme, entidad dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro autista y sus familias, mediante distintas iniciativas desarrolladas durante el día.

UNA BARRICA DE GARNACHA PARA UNA CAUSA SOLIDARIA

Una de las novedades de esta edición será la selección de una barrica única de garnacha que posteriormente será subastada a beneficio de Viu Autisme. Durante la mañana del 19 de septiembre, más de medio centenar de profesionales internacionales del mundo del vino participarán en una cata a ciegas para escoger la barrica que se pondrá a disposición de los compradores.

La subasta tendrá lugar esa misma noche durante una cena de gala dirigida a invitados y profesionales del sector y contará también con participación online de clientes y colaboradores internacionales. La recaudación obtenida se destinará íntegramente a Viu Autisme.

La iniciativa solidaria tendrá además su reflejo durante la fiesta abierta al público a través de 'Pisando con causa', una versión especial del tradicional pisado de uvas en la que participarán representantes de la entidad junto a periodistas, influencers y prescriptores vinculados al mundo del vino.

La programación de la fiesta comenzará a las 16.00 horas, con la apertura de puertas y la degustación de vinos de Raíces Ibéricas. A las 16.30 horas llegará uno de los momentos destacados de la jornada: la presentación del nuevo mural realizado por Julián Martínez, conocido artísticamente como Letsornot, ganador del III Concurso de Arte Urbano impulsado por la bodega.

EL PISADO DE UVAS, PROTAGONISTA DE LA TARDE

A las 17.00 horas comenzará el tradicional pisado de uvas por equipos, una competición que se ha convertido en una de las señas de identidad de la Fiesta de la Vendimia. En esta ocasión participarán trabajadores de la bodega, vecinos de Maluenda, representantes del sector vitivinícola de Irlanda --país invitado en esta edición-- y un equipo de creadores de contenido especializados en vino.

Entre ellos estará Marta Clot, que cuenta con más de 590.000 seguidores. La participación de profesionales y divulgadores del sector pretende reforzar la dimensión exterior de una celebración que, además de reivindicar la tradición vitivinícola de la zona, busca proyectar el territorio y sus productos.

La música tomará el relevo a partir de las 18.00 horas, cuando actuará Copacabana, banda de indie-pop encargada de poner la banda sonora a la parte final de la jornada. Durante toda la tarde, los asistentes podrán disfrutar también de un servicio de food truck, degustaciones de vino y distintas actividades y sorpresas.

El recinto permanecerá abierto hasta las 20.00 horas, de modo que los visitantes podrán concentrar en una misma tarde diferentes propuestas relacionadas con la cultura de la vendimia.

UN NUEVO MURAL SE INCORPORA AL PAISAJE DE LA BODEGA

El arte urbano volverá a ocupar un espacio destacado dentro de la celebración. La obra de Letsornot, ganador del III Concurso de Arte Urbano de Raíces Ibéricas, pasará a formar parte del conjunto de murales que la bodega ha ido incorporando durante las últimas vendimias a sus viñedos e instalaciones.

Julián Martínez, de origen albaceteño y residente en Valencia, desarrolla en sus trabajos un lenguaje caracterizado por la combinación de geometría, naturaleza y una estrecha relación con los espacios intervenidos. Su creación se integrará así en el paisaje de Maluenda junto a las obras realizadas en las anteriores ediciones.

Con este proyecto, Raíces Ibéricas pretende acercar el arte urbano al entorno rural y generar una identidad visual vinculada a la bodega. La iniciativa busca además mostrar cómo vino, territorio y creación contemporánea pueden convivir y reforzarse mutuamente, convirtiendo las propias instalaciones en parte de la experiencia de quienes visitan el espacio.

Las entradas para la tercera Fiesta de la Vendimia ya están a la venta por 9 euros. El precio incluye el acceso a las actividades, una copa reutilizable y dos tickets para degustaciones de vino. Los asistentes podrán adquirir consumiciones adicionales durante la jornada.

Las entradas pueden adquirirse a través de la página web de Raíces Ibéricas y en la tienda de la propia bodega en Maluenda. Con esta tercera edición, la Fiesta de la Vendimia continúa creciendo como una celebración participativa que busca reivindicar la cultura del vino desde una perspectiva cercana y festiva, pero también vinculada a la solidaridad, el arte y la promoción del territorio.